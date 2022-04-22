Как молодежи получить бесплатное образование по проекту «Содействие занятости»?

22 апреля 2022 года, в Центре опережающей профессиональной подготовки состоялся молодежный форум «Карьерный марафон» с участием представителей Центра занятости населения и Центра «Мой бизнес».

Мероприятие является частью реализации федерального проекта «Содействие занятости» и ежегодной молодежной ярмарки «Траектория карьеры». На форуме приняли участие студенты старших курсов и молодежь, желающие пройти переобучение или повысить свою квалификацию.

В конце марта на портале «Работа в России» стартовала запись от населения республики на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На сегодняшний день от населения Якутии обучиться по наиболее востребованным профессиям изъявили желание более 300 человек.

Напомним, в 2022 году проект «Содействие занятости» расширил список категорий, претендующих на бесплатное обучение, тем самым в этом году участниками проекта смогут стать и молодежь до 35 лет включительно, в том числе:

— студенты последних курсов вузов и колледжей, желающие трудоустроиться и не имеющие предложений по специальности;

— молодежь до 35 лет, который на протяжении 4 месяцев после завершения учебы или военной службы не может найти работу;

— молодежь до 35 лет, не имеющие среднего профессионального или высшего образования;

— молодежь до 35 лет, находящиеся под риском увольнения. Полный категорий список по ссылке.

В ходе мероприятия с участниками форума работали представители Центра опережающей профессиональной подготовки, Центра занятости населения и Центра «Мой бизнес». Были организованы тематические площадки по темам: возможности бесплатного обучения, карьерная диагностика, мастер-класс по самопрезентации и составлению продаваемого резюме. Также с помощью тьюторов у участников форума была возможность на месте подать заявку на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

По словам регионального оператора, в 2022 году молодежь до 35 лет имеет приоритетное участие на обучение в рамках проекта.

На портале «Работа в России» жителям Якутии на сегодня доступно более 600 образовательных программ. Обучение проходит в очном и дистанционном форматах. Курсы позволяют получить востребованную профессию, повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Приобрести знания можно по различным специальностям, таким как: бухгалтерский учет, интернет-маркетинг, социальная работа, графический дизайн, веб-дизайн и разработка, медицинский и социальный уход, младшая медицинская сестра по уходу за больными, технологии эстетических услуг, поварское дело, электромонтаж, маляр строительный, охрана труда, бизнес планирование с нуля, менеджер по туризму и многие другие. Просмотреть полный перечень курсов можно по ссылке: https://trudvsem.ru/educational-programs?_regionIds=c225d3db-1db6-4063-ace0-b3fe9ea3805f

Подробная информация об участии в проекте на каналах регионального оператора: сайт и телеграмм-канал