Как модернизируются больницы Чульмана

Весной 2021 года были Министерством здравоохранения РС(Я) утверждены целевые субсидии в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2023 годы. В числе других учреждений в национальный проект вошли больничный комплекс на улице Транспортная и взрослая поликлиника на улице Советская в поселке Чульман.

Капитальный ремонт детской поликлиники в Чульмане был успешно проведен и окончен в первую очередь — еще в 2020 году. Сегодня там ведут прием пациентов врачи-педиатры, детский стоматолог, другие врачи. Получены необходимые лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения.

«Чульманская городская больница является подразделением Нерюнгринской ЦРБ и включает в себя терапевтическое отделение на 25 коек, в том числе 10 паллиативных коек (со временем будет 15). С компанией «Колмар» мы ранее договорились о том, что в рамках государственно-частного партнерства в Чульманскую больницу будут закуплены многофункциональные медицинские кровати на сумму 2,5 млн рублей», — сообщил главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.

С лета 2021 года до настоящего времени был проведен капитальный ремонт помещений больничного комплекса Чульманской городской больницы. За это время были отремонтированы помещения терапевтического отделения на втором этаже, УЗИ и рентген кабинетов, входной группы и другие. Размер первоначальной целевой субсидии составлял 13 млн рублей. Благодаря чёткой организации труда, работы удалось выполнить с экономией. Итоговая сумма расходов на капитальный ремонт обоих этажей составила 10,5 млн рублей. Экономия будет направлена на ремонт других подразделений. Благодаря этому, удалось значительно обновить мебель в капитально отремонтированном больничном комплексе.

Посильный вклад в решение актуальных вопросов развития здравоохранения в Нерюнгринском районе вносят ведущие социальные партнеры. УК ООО «Колмар», значительная база которой находится в поселке Чульман, предложила помощь больнице. Просьбу помочь с оснащением именно кроватями озвучили медицинские работники Чульмана, которые определили потребности больницы.

Всего компанией «Колмар» были закуплены 10 специализированных электрических кроватей на пульте управления и 42 функциональных механических на ручном управлении, укомплектованных четырех-секционными матрацами.

«Это современные кровати, располагающие подъемниками, которые могут регулироваться как механическим способом, так и с помощью пульта управления. Оборудование подключается к сети, у каждого койко-места есть своя розетка, выключатель, куда могут подключаться кровати. Специально созданные матрацы с ортопедической структурой, клеенчатые, легкие в обработке. Есть поручень, ручка для того, чтобы пациент при необходимости мог на неё опереться и подняться. У каждой кровати есть стойки для инфузионных растворов (капельниц). В Нерюнгринской ЦРБ аналогичные кровати есть в первично-сосудистом отделении, в кардиологии и неврологии, которые за годы эксплуатации показали свою износоустойчивость», — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Дмитрий Мартемьянов.

Помимо кроватей, «Колмар» закупил систему вызова среднего медперсонала маломобильными пациентами через тревожную кнопку на наручном браслете. Для оборудования поста медицинской сестры установлено два табло вызова SMART, которые позволяют оперативно реагировать на сигнал. Каждый пациент идентифицируется по системе штрих-кодирования, благодаря чему медперсонал точно знает, какому пациенту и в какой палате в данный момент необходима срочная помощь. Это особенно важно для паллиативных коек, пациенты которых постоянно нуждаются в особом уходе, но не всегда могут четко выразить свою просьбу.

Таким образом, в настоящее время в Чульманской городской больницы завершен капитальный ремонт помещений терапевтического отделения, кабинета ультразвукового исследования, рентген-кабинета и входной группы. Рентген-аппарат здесь будет закуплен и установлен в течение ближайшего года.

В рамках национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Чульмане также продолжается капитальный ремонт помещений в здании взрослой поликлиники на улице Советская. Отремонтированы входная группа, кабинеты врачей-терапевтов, узких врачей, стоматология. По итогам капитального ремонта ожидается эффект, близкий к тому, который был достигнут в детской поликлинике города Нерюнгри.

Программой модернизации предусмотрено переоснащение взрослой поликлиники Чульмана новым рентген-аппаратом с функцией флюорографии, а больничного комплекса – новым аппаратом ФГДС. В настоящее время рентген-аппарат установлен, проводятся работы по дозиметрическому контролю и подготовке дозиметрического паспорта.

«Сегодня мы можем констатировать, что реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в поселках Нерюнгринского района успешно продолжается. Есть утвержденный план ремонтных и строительных работ на все объекты здравоохранения, и работа по данному направлению ведётся в плановом режиме. По срокам мы даже немного опережаем первоначально намеченную программу», — отметил главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.