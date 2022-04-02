02.04.2022
12:24
585
Спорт
Фото: Как Македония чествовала Владимира Егорова
В Македонии чествовали чемпиона Европы-2022 Владимира Егорова, как своего национального героя.
Якутскому легионеру вручили ценный ваучер.
Дети одели футболки с его именем.
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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