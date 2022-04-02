02.04.2022
12:24
585

Спорт

Фото: Как Македония чествовала Владимира Егорова

В Македонии чествовали чемпиона Европы-2022 Владимира Егорова, как своего национального героя.

Якутскому легионеру вручили ценный ваучер.

Дети одели футболки с его именем.

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх