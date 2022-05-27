Как ликвидировать 20-летний подземный пожар на закрытой шахте в Сангаре?

Эндогенный пожар на законсервированной угольной шахте в посёлке Сангар. Как сообщил премьер Якутии Андрей Тарасенко в своем тгк @tarasenko, на видео можете увидеть, как идёт дым из-под земли. И так уже ~20 лет. Опасность такого горения в том, что огонь и высокие температуры влияют на «вечную мерзлоту», из-за чего оседает почва, может произойти обвал грунта под близлежащими домами. Совместно с Минприроды РФ и Минэнерго РФ прорабатываем возможные варианты решения для ликвидации этого пожара. Механизм запустили. Дальше надо определить непосредственный очаг горения, площадь и, конечно, финансирование. Пока мы решаем эти вопросы, местные власти должны держать локализацию, чтобы сдерживать очаг и не допустить переход на лес. @tarasenko_av

Как сообщает пресс-служба АГиП РС(Я), власти Якутии совместно с Минприроды РФ и Минэнерго РФ прорабатывают возможные варианты решения для ликвидации подземного пожара на законсервированной шахте в посёлке Сангар Кобяйского района.

Сегодня на месте побывали премьер Якутии Андрей Тарасенко и замминистра промышленности и геологии республики Андрей Сычевский.

Задымление угольной шахты «Сангарская» продолжается на протяжении 20 лет, при выходе огня наружу эндогенный пожар имеет риск распространения на лес и близлежащие дома.

Ещё один вопрос, который тесно связан с подземным пожаром, это ответственность недропользователей за рекультивацию месторождений после завершения их отработки. Как подчеркнул премьер республики, компании должны соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды и активно участвовать в развитии территорий, где ведут деятельность. С этой целью власти региона рассматривают возможность внесения востребованных корректировок в выдаваемые лицензии. Эти вопросы также обсуждались на встрече в Минприроды РФ в марте 2022 года.

Напомним, в период до 2010 года на месте были проведены строительно-монтажные работы по локализации подземного пожара, в том числе с привлечением средств из федерального бюджета. В 2013 году были обнаружены новые выходы подземного пожара на поверхность. По итогам обследования установлено значительное расширение его площади.

Эндогенный пожар — пожар, вызванный самовозгоранием полезного ископаемого, породы или горючего материала. Опасность подземных пожаров заключается в том, что огонь и высокие температуры влияют на многолетнюю мерзлоту, из-за чего оседает почва, может произойти обвал грунта под близлежащими домами.