Как легко разрушить мечту… Беспощадно набросали метровый слой снега и кусков наледи

Мой эко путь — Зелёный Рай.

Под этими огромными завалами снега и наледи погребены сотни молодых декоративных саженцев и деревьев, посаженные в рамках антипылевого эксперимента «Синет Спарка». В этом году шел третий год проекта…



То что боялись всю зиму — к сожалению, случилось. На нашем экспериментальном участке по Петра Алексеева, на примыкающей территории к зданию 03 (заказчик «Синет Спарк») вот так беспощадно набросали метровый слой снега и кусков наледи на экспериментальные саженцы и деревья.

Мы понимаем, что дорогу нужно расчищать от снега, для удобства передвижения автомобилей, но надо ли было для этого разрушать трехлетний совместный труд по озеленению города. Мы думали, что каждый из нас желает видеть родной город зеленым и цветущим. Верили, что каждый горожанин будет участвовать хотя бы бережным отношением к труду тех, кто реализует данный проект. Мы бессильны перед подобным отношением к общему дому — городу… Когда же мы поймем, что красота создается общими усилиями, стараниями, трудом и бережным отношением?!

Выживут ли хрупкие саженцы под гнётом наледи и жестокого отношения дорожников города?