Как космонавты: Спасатели испытали новый спецкостюм

В районе местности Ус-Хатын спасатели Службы спасения Якутии 27 февраля отработали тренировочные спуски по воздушно-десантной подготовке.

«Это плановая работа по подготовке спасателей. Небольшой особенностью является испытание экспериментального костюма для спасателя. Служба спасения Республики Саха (Якутия) совместно с якутской компанией «Хоту Тент» пробует новые материалы для экстремальных зимних условий. Эти решения могут помочь в транспортировке пострадавших, ремонте и обогреве заглохших на зимнике автомашин и практической работе спасателей», — прокомментировал начальник ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Находкин.

Во время спусков спасатель 3 класса Валерий Андросов на себе протестировал сшитый специально по его размерам новый спецкостюм. Уникальность этого костюма заключается в том, что он полностью непродуваемый, сверхпрочный, влагостойкий, легкий и компактный.

Верхний его слой из европейского материала «оксфорд» с металлическим напылением. Средний слой — южнокорейское волокно в качестве утеплителя, который очень похож на советскую вату. Но по сравнению с ней, он легче и в отличие от других утеплителей лучше удерживает тепло. Внутренний слой — шелк, ткань оксфорд без металлического напыления.

«Костюм понравился, он очень удобный, непродуваемый и легкий. Во время спусков своей группы, я спускался первый и уже с земли страховал всех остальных спасателей, а около вертолета во время спусков сильный ветер, как в пургу. В этих условиях костюм показал себя отлично, выдержал работу с веревками. Во время всех учебно-тренировочных работ мне было не жарко и не холодно», — говорит Валерий Андросов.

По сотрудничеству «Хоту Тент» и ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» тестирование костюма будет продолжено, в условиях якутской тайги, во время тренировок по основам выживания в зимних экстремальных условиях.