Как кормить больного ребенка — детский инфекционист

Детская инфекционная клиническая больница начала в прямом эфире инстаграм-аккаунта «Здоровье Якутии» консультации врачей-детских инфекционистов. Доктора больницы будут рассказывать об особенностях детских инфекционных заболеваний, их профилактике, консультировать по той или иной ситуации, отвечать на вопросы родителей. Первой в прямой эфир вышла на этой неделе молодой врач-инфекционист заведующая приемно-консультативным отделением ДИКБ Анжелика Олеговна Острелина. Я уже встречалась с ней, готовясь к лету, мы говорили об острых кишечных заболеваниях, потом – по случаю семейного сальмонеллеза, как-то она поделилась, что начала использовать планшет в повседневной работе. В общем, это врач, настроенный на все новое, интересный, ищущий и грамотный.

— Инфекционные болезни относятся к одной из самых частых патологий детского возраста, и одним из значимых вопросов в этапах лечения ребенка является правильная организация питания, —начала разговор в прямом эфире Анжелика Олеговна. — Для большинства острых инфекционных болезней характерны интоксикация организма токсинами микроорганизмов, лихорадочное состояние, изменение функций ряда органов и систем. Наблюдаются изменения обмена веществ: энергетического — в связи с повышением энергозатрат основного обмена, белкового — из-за усиленного распада белков, водно-солевого (потеря жидкости и минеральных солей при обильном потоотделении, рвотах, поносах). Таким образом, происходит дисбаланс в обмене углеводов, белков и жиров, и эти изменения требуют проведения адекватной диетотерапии.

— На что нацелена диетотерапия?

— Ведущим компонентом терапии острой кишечной инфекции у детей является рациональное лечебное питание, адаптированное к возрасту ребенка, характеру предшествующего заболевания и вскармливания. Цель диетотерапии — уменьшение воспалительных изменений в желудочно-кишечном тракте, нормализация функциональной активности и процессов пищеварения, максимальное щажение слизистой оболочки ЖКТ. Правильно организованное питание ребенка с кишечной инфекцией с первых дней заболевания является одним из основных условий гладкого течения заболевания и быстрого выздоровления. Неадекватное питание и погрешности в диете могут ухудшить состояние ребенка. Важно помнить, что на всех этапах лечения строй кишечной инфекции, в том числе после клинического выздоровления, необходимо продолжать диетотерапию, рекомендованную лечащим врачом.

— Что учитывает врач, начиная лечение?

— Главными принципами организации питания ребенка при острых инфекционных болезнях должны быть: этапность – развитие заболевания имеет стадийность (острый период, период репарации и реконвалесценции), и каждой стадии должны соответствовать определенные подходы к диетотерапии; учет возраста ребенка – для каждого возраста должны выбираться свои продукты и свои схемы их назначения и тяжесть заболевания.

— Какие существуют требования к диете детей при острой кишечной инфекции?

— Пища должна быть механически и химически щадящей, легкоусвояемой, разнообразной по вкусу. Что касается кулинарной обработки блюд, рекомендуется готовить на пару, отваривать

или протирать продукты. Следует ограничить в рационе жиры, углеводы, поваренную соль и ввести достаточное количеств белка. Пища ребенка должна быть теплой (33–38 ° С). Количество приемов — пять — шесть раз.

— Как кормить ребенка в острой стадии заболевания?

— В острый период болезни диета должна обеспечить поступление достаточного количества пищевых веществ и энергии, чтобы поддержать силы больного ребенка, предупредить дальнейшее нарушение обменных процессов и восполнить потери пищевых веществ, особенно белков, электролитов… В связи с лихорадочным состоянием и снижением функций пищеварительной системы диета должна состоять из легкоусвояемых продуктов и блюд, что требует кулинарной обработки, обеспечивающей механическое и умеренное химическое щажение органов пищеварения.

— Давайте скажем еще о питании детей грудного возраста.

— Оптимальным видом питания грудных детей является материнское молоко, следует придерживаться принципа «свободного вскармливания». В клинике кишечных инфекций предпочтение отдается назначению детям, находящимся на искусственном вскармливании, низко- и безлактозных смесей, так как после перенесенной острой кишечной инфекции у детей может развиться постинфекционная ферментопатия, транзиторная лактазная недостаточность, вследствие чего нарушается расщепление лактозы, входящей в состав молока, характеризующаяся нарушением переваривания и всасывания пищи вследствие недостатка ферментов. Такие молочные смеси назначаются на срок две — четыре недели, срок подбирается педиатром индивидуально. Также к ферментопатиям относится дисахаридазная недостаточность – нарушение всасывания углеводов, поэтому. в питании исключаем свежие фрукты, ягоды и овощи, концентрированные соки.

— Что Вы посоветуете тем детям, которые получают какой-то прикорм?

— Тактика вскармливания и введения прикормов у детей, больных острой кишечной инфекцией, индивидуальна. Кратность кормлений и количество пищи на прием определяются возрастом ребенка, тяжестью заболевания, наличием и частотой рвоты и срыгиваний. Не рекомендуется в период выздоровления вводить новые прикормы ребенку (то, что не входило в рацион ребенка на данном этапе).

— Чем лучше кормить ребенка во время болезни?

— Рекомендуется включить в рацион каши на воде, постное мясо, отварные крупы, яичный желток и паровой омлет, сухари из белого хлеба, или подсушенный хлеб, галеты, сушки, простое печенье, супы слизистые, крупяные, с разваренной вермишелью на слабом мясном бульоне, запеченное яблоко, отварные овощи, не вызывающие брожения в кишечнике (картофель, морковь, кабачок), сыр.

— А что нужно исключить из рациона больного ребенка?

— Исключаем фастфуд, полуфабрикаты, жирные сорта мяса и рыбы, сладости, соки, газировку, чипсы, консервы, копченые и колбасные изделия.

— Спасибо за полезный разговор, Анжелика Олеговна.