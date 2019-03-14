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14 марта 2019, 13:30
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Как кореянки ухаживают за кожей лица

Сейчас уже в большинстве магазинов парфюмерии и косметики можно увидеть много корейских и японских марок, а у популярных западных брендов появляются аналоги продуктов азиатских коллег. Что происходит? До людей наконец дошло, что эти средства работают, сообщает Рамблер.

Рассказываем вам о десятиступенчатой системе ухода, которая, кстати, минимизирует потребность использования косметики. Не все десять ступеней надо делать каждый день и, поверьте, приноровившись вы сможете делать это за 15-20 минут. И это гораздо легче, чем нарисовать стрелки.

1) Гидрофильное масло (утро и вечер)

Западные косметологи нас учили: для жирной кожи противопоказано всё, что содержит масло. Но это отнюдь не так. Гидрофильное масло идеально подходит для жирной и чувствительной кожи, а также помогает бороться с акне. Тут правило довольно простое: мы все знаем, что масло вода плохо берет. Вспомните, в конце концов, жирную сковородку. Довольно сложно будет отмыть её водой. Но масло любит масло (потому почти во всех средствах для мытья посуды масла есть в составе, можете проверить), так что очищающее средство на масле отлично смоет и кожный жир, и макияж, и солнцезащитный крем. Как использовать: нанесите масло на сухое лицо, помассируйте, смойте теплой водой.

2) Очищающая пенка или любой очиститель на воде (утро и вечер)

Наверняка, эта ступень вам знакома. После гидрофильного масла используйте пенку чтобы окончательно избавиться от грязи, пота и прочего мусора на водной основе.

3) Скраб/эксфолиатор (2-3 раза в неделю)

Каждый день кожа «сбрасывает» с себя миллиарды клеток, которые в итоге превращаются в пыль. Звучит не очень, правда? Но если этого не будет происходить, кожа начнет становиться суше, тускнеть, что может привести к черным точкам, прыщам и неровному цвету кожи. Скрабирование (или эксфолиация) позволяет коже быстрее регенерировать, помогая избавляться от отмирающих клеток. Более того, после эксфолиации остальные средства (крема, тоники, сыворотки и прочее) будут впитываться лучше, потому что им не нужно будет проникать через слой отмерших клеток, продукты будут попадать непосредственно в эпидермис. Ну, и самое главное, скрабирование стимулирует выработку коллагена, что уменьшает риск возникновения морщин.

4) Тоник (утро и вечер)

Вполне возможно, что это средство лежит у вас на полке. Но проверьте, есть ли там алкоголь/спирт! От него может начаться раздражение и даже разрушиться защитный барьер кожи. Тоник должен увлажнять, питать кожу. Он служит в качестве подготовки кожи к последующим средствам. Представьте себе сухую губку для душа. Если вы сначала промочите её, средства будут впитываться лучше. Тут происходит примерно то же самое, только вместо губки ваша кожа.

5) Эссенция (утро и вечер)

Сами корейцы называют эссенцию сердцем уходовой рутины. Многие кореянки считают эту ступень самой важной. Несмотря на легкую текстуру, в эссенциях очень много активных компонентов, которые увлажняют, убирают серость, выравнивают тон кожи, уменьшают видимость морщин.

6) Сыворотки, бустеры, ампулы (утро и вечер)

Этот продукт может называться по-разному, но по сути назначение его одно: у них более плотная текстура, чем у эссенции, следовательно более плотная концентрация компонентов. Обычно они наносятся точечно на проблемные зоны (например, пигментные пятна на щеках, морщинки вокруг губ).

7) Тканевые маски (2-3 раза в неделю)

Если эссенция — сердце ухода, то тканевые маски — душа. Это не просто часть ухода, это ритуал. В целом, достаточно использовать маску 2 раза в неделю, но если ваша кожа сухая, можно чаще. Прелесть масок в том, что они совсем не дорогие (от 50 рублей) и можно попробовать много всего разного. Просто положите маску на лицо и отдохните минут 20. Секрет этих масок в том, что продукт таким образом не испаряется и кожа впитывает его гораздо больше, чем в случае с обычными масками (и даже кремами, сыворотками и прочее).

8) Крем для глаз (утро и вечер)

Этот герой вряд ли нуждается в представлении. Кремов для глаз сейчас великое множество и советую все-таки пользоваться отдельным кремом для глаз, поскольку кожа вокруг них тоньше и деликатнее.

9) Увлажняющий крем (утро и вечер) и Sleeping pack (раз в неделю на ночь)

Увлажнение — залог здоровья. Что тут еще сказать? Эту ступень никак нельзя пропускать, любая кожа нуждается в увлажнении. Особенно (шок!) жирная, потому что она выделяет очень много собственной влаги. Sleeping pack или ночная маска это очень концентрированный увлажняющий крем. Нанесите его на ночь на кожу для дополнительного увлажнения. Обычно, этого достаточно раз в неделю.

10) SPF (утро)

Сейчас на косметическом рынке очень много увлажняющих кремов с SPF, также есть и отдельные, кому как удобно. Эта ступень очень важная, но результаты вы увидите не через неделю и не через месяц, а через несколько лет: у вас не будет (или будет очень мало) морщин. Крема с SPF защищают от солнца, а солнце, как известно, способствует появлению морщин, а еще раку кожи. И нет, если мы живем в России, это не значит, что нужно пользоваться такими кремами только летом. Конечно, летом нужен крем с повышенным SPF, но пользуйтесь этим кремом всегда, когда выходите на улицу или даже сидите у окна.

 

Источник: https://woman.rambler.ru/beauty/41857801-kak-koreyanki-uhazhivayut-za-kozhey-litsa/
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