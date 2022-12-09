Как к Новому году привлечь благополучие в свой дом?

Рекомендации по сервировке стола и украшению дома к празднику

До новогодних праздников осталось совсем немного, многие люди уже сейчас готовятся к торжеству и украшают свои дома, создавая внутри атмосферу зимней сказки, что приносит новогоднее настроение и душой возвращает в беззаботное детство. Согласно восточному гороскопу, встречать мы будем год чёрного водяного кролика, а встречать новый год – значит встречать его символ, поэтому, чтобы ушастый друг с новым годом принёс с собой и удачу в вашу жизнь, нужно встретить праздник подобающе. В этой статье мы рассмотрим рекомендации по сервировке стола и украшению дома к Новому году, а так же узнаем, от чего же следует отказаться в наступающий праздник.



Начнём с самой главной и самой вкусной части любого торжества – праздничный стол.

Так как кролик у нас, в первую очередь, травоядное, многие склонны думать, что из списка праздничных блюд необходимо вычеркнуть всё, что содержит в себе продукты животного происхождения, но это вовсе не так. Можно отказаться лишь от мяса кролика и любого другого зайцеобразного, и при этом спокойно угостить себя и гостей запечённой с ананасами курочкой и «селёдкой под шубой» к ней. Так что, для праздничного стола по-прежнему идеально подойдут салаты, как с зеленью, так и с мясом, свежие фрукты, бутерброды, мороженое, сладости и различные напитки, от сока до шампанского.

Рекомендуемые блюда:

• Оливье (классический)

• Картошка по-французски

• Рыбные рулеты

• Салат «Мимоза»

• Салат «Селёдка под шубой»

• Салат «Красное море»

• Салат «Греческий»

• Бутерброды с красной икрой

• Бутерброды со шпротами

С блюдами разобрались, но что насчёт сервировки? В год кролика очень эстетично и в тему будет смотреться скатерть с изображением символа года (кролика), ёлок, овощей или новогодних узоров. Цвет, предпочтительно, красный, зелёный, белый или же бежевый. Тарелки можно взять тех же цветов на ваш вкус, главное, чтобы сочетались с общей картиной. Со стаканами же попроще – отлично подойдут обычные праздничные стеклянные бокалы, не слишком броские и минималистичные.

И вот тут мы подходим к части поинтереснее – украшение новогодней ёлки. К этому вопросу тоже нужно подойти ответственно, ведь ёлка, как-никак, неотъемлемая часть Нового года, и именно от неё зачастую зависит праздничное настроение.

Начнём с самой ёлки – искусственная или настоящая, размер, пышность веток и прочее на ваш выбор. В этом году уместно на ней будут смотреться, конечно же, ёлочные игрушки в виде зайчиков, кроликов, морковок, шишек и, по классике, шары. Цвет у всей этой красоты может быть как белым, красным, зелёным, так и золотым, важно сохранить сочетаемость цветов и сильно не перегружать ёлочку разнообразием украшений. От мишуры так вообще советуем отказаться, так как она не только перекрывает собой прочие украшения, но и может оказаться крайне опасна для домашних любимцев, которые могут попробовать ею полакомиться. В таком случае лучше ограничиться лишь гирляндами и ёлочными игрушками.

Все слышали пословицу «встречают по одёжке», а в нашем случае – встречают с одёжкой. К предстоящему празднику нужно и одеться как следует, в первую очередь, чтобы чувствовать себя презентабельно и собранно, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. В домашней обстановке, как женщинам, так и мужчинам, подойдут тёплые разноцветные свитера и толстовки с принтами в тему Нового года (как-никак зима на дворе, а тела нужно держать в тепле). А вот на более серьёзных мероприятиях в честь праздника хорошим выбором для женщины может оказаться вечернее платье зелёных, красных, голубых и белых оттенков, не слишком ярких, но и не слишком тусклых. Платье должно не сковывать движение и заставлять чувствовать себя уверенно и элегантно.

На этом рекомендации подходят к концу. Желаем вам встретить наступающий 2023 год в кругу близких для вас людей, и жить в счастье и благополучии вплоть до 2024-ого. С Наступающим!