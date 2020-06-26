Как изменится жизнь россиян с 1 июля? Подробный перечень изменений

В России с 1 июля 2020 года вступает в силу ряд законов и нормативных актов, которые изменят жизнь россиян и затронут различные части экономической жизни общества.

Что изменится в жизни россиян с 1 июля?

Конституция

1 июля пройдет голосование за поправки в Конституцию России. Если на голосовании большинство выскажется «за» поправки, то произойдет перестройка политической системы государства.

Например: Государственный совет возродится как орган государственной власти, члены Совета Федерации станут сенаторами, а Государственная Дума получит несколько новых полномочий. Изменится федеративное устройство – появятся федеральные территории. Также – у действующего главы государства грядут изменения в его конституционном статусе. В конституции будут прописаны социальные нормы, имеющие характер прямого действия.

Полный перечень изменений в Конституцию приведен здесь.

Пособия

По словам президента, с 1 июля граждане России, получат дополнительное пособие по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

Цитата Владимира Путина:

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей. Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все, в июле».

Пенсии

С 1 июля отдельным категориям работающих пенсионеров проиндексируют власти пенсии. Это коснется тех пенсионеров, которые являются опекунами несовершеннолетних. Индексация пенсий будет произведена автоматически.

Также с 1 июля, будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Им сделают перерасчет с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Кроме того, в России появятся новые плановые льготы: доплата за возраст начиная с 75-ти лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера составляет меньше 2-х МРОТ.

Налоги

С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых – везде, по всей стране. Также, с 1 июля вступит в силу налог для самозанятых. Индивидуальные предприниматели, чей доход превышает 200 тысяч рублей, должны будут платить 4-6% в бюджет страны.

ЖКХ

С 1 июля ожидается рост тарифов ЖКХ. Индексация должна составить 4%. Увеличение тарифов объясняется властями тем, что поставщикам услуг ЖКХ необходимо будет подготовиться к зимнему периоду.

Разное

С 1 июля начнет действие маркировка табака, обуви и лекарств. Проверить подлинность товара можно будет с помощью сотового телефона.

С 1 июля гражданам России необходимо будет определиться с форматом ведения трудовой книжки: либо бумажный вариант, либо электронный вариант.

С 1 июля будет запрещено ввозить в Россию пассажирские автобусы и тягачи с правым рулем. Особые условия будут введены для импорта автомобилей с правым рулем. Такие транспортные средства будут подлежать сертификации и получению свидетельства о безопасности конструкции.

С 1 июля начнет действовать новая схема выдачи медицинских справок в ГИБДД. Теперь анализы на алкоголь и наркотики будут сдавать все водители. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости оформления медицинских справок в результате данных нововведений.

С 1 июля ожидается оживление туристической сферы в России. Эксперты прогнозируют рост внутренних рейсов и увеличение туристов в курортах Краснодарского края и Крыма.