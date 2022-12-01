Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Повышение тарифов ЖКУ, открытость госорганов, налоговый учет: законы, вступающие в силу в декабре.

О нововведениях декабря рассказали в Госдуме РФ.

О повышении тарифов на ЖКУ, правах детей, находящихся под опекой в одной семье, на зачисление в одни и те же школу или детский сад, важных изменениях в законе о деятельности иноагентов, обязанности госорганов вести странички в соцсетях и о других нововведениях декабря рассказали в Госдуме РФ.

1 декабря

Повышение тарифов ЖКУ

С 1 декабря проиндексируют плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.​ ​Индексация тарифов ЖКХ для населения составит до 9%, но окончательное решение об уровне повышения принимают региональные власти.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что перенос сроков повышения тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года позволит обеспечить бесперебойную работу ЖКХ по всей стране и сохранить качество услуг для населения.​ При этом проведение следующей индексации планируется не ранее 1 июля 2024 года.

Открытость госорганов

Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках»).

Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук.

Встать на налоговый учет можно будет онлайн

Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись.

Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.

Новый закон об иноагентах

Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него.

Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

«Тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент — это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет», — отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Единая система градостроения

В РФ будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.

Паспорт вместо полиса ОМС

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

Требования к операторам связи

Операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.

Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.

Больше госуслуг в электронной форме (постановление)

Расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги». В их числе ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений.

Уплата налогов

Физлица должны заплатить налоги за 2021 год не позднее 1 декабря 2022 года. Речь идет об имущественных налогах, а именно о транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).

2 декабря

Практическая подготовка обучающихся

У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.

Кроме того, уточняется, что образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.

Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу

Появится преимущественное право на зачисление приемных детей в те же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи.

Раньше такая норма существовала только для родных братьев и сестер.

«Дети, находящиеся под опекой в одной семье, получат право на зачисление в одну и ту же школу или детский сад, — пояснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. — В настоящее время такое право есть только у братьев и сестер. А в семьях приемных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто‑то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места».

17 декабря

Изменения в исполнительном производстве

ФССП России сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.

Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.

26 декабря

Поддержка малого бизнеса

Если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше. Пример такого нарушения — технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.

Бесплатная юридическая помощь

Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение ее качества.

Учет научных исследований

Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.

Используя систему, будет легче оценить эффективность расходования бюджетных средств и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.

31 декабря

Компенсации туристам (постановление)

Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги.

Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.