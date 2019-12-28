Как изменится размер пособий на ребенка с 1 января 2020 года?

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, возникающие в связи с вступлением в силу закона:

Вопрос: в случае если первый ребенок, рождённый в 2018 году, достиг возраста 1,5 лет в 2019 году, при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка на срок до 2 лет, должна ли осуществляться выплата за период до 1 января 2020 года?

Ответ: Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка до достижения им возраста 3 лет семьям со среднедушевым доходом ниже 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ вступает в силу с 1 января 2020 года.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 305-Ф3) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается до достижения ребёнком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Соответственно, в случае, когда ежемесячная выплата прекращена в 2019 г. в связи с достижением ребенком возраста 1,5 лет, она может быть возобновлена не ранее, чем с 1 января 2020 г. на основании заявления и документов, необходимых для ее назначения.

При этом обращаем внимание, что в Федеральном законе от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» отсутствуют положения, запрещающие гражданам, имеющим право на ежемесячную выплату, подать заявление и необходимые документы заблаговременно в целях назначения ежемесячной выплаты с 1 января 2020 года.

Вопрос: возможно ли после 1 января 2020 г. продлить ежемесячную выплату в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им возраста двух лет гражданам, получающим ежемесячную выплату на ребенка до достижения им возраста полутора лет, без предоставления ими заявления и документов?

Ответ: В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается до достижения ребёнком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Таким образом, в случае достижения ребенком возраста полутора лет в 2020 г. для продления ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста двух лет заявителю необходимо предоставить заявление и документы, необходимые для назначения выплаты, сначала до достижения ребенком возраста двух лет, а затем до достижения им возраста трех лет.

Вопрос: возможно ли в декабре 2019 г. принимать документы для назначения ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста двух лет?

Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 305-Ф3) гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Также отмечаем, что в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В связи с этим, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации должна быть организована работа по своевременному приему заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка и документов, необходимых для назначения выплаты, в том числе в электронном виде, в третьей декаде декабря 2019 года в целях своевременного принятия решений о назначении ежемесячной выплаты в январе 2020 года.

Вместе с тем, отмечаем, что, учитывая положения части 5 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» об определении размера ежемесячной выплаты по году, предшествующему году обращения за назначением выплаты, семьи, которым выплата назначена до достижения ребенком возраста одного года или 1,5 лет в декабре 2019 года (по размеру прожиточного минимума за 2 квартал 2018 года), вправе обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации в 2020 году, не дожидаясь истечения срока назначения выплаты, с новым заявлением и пакетом документов с целью назначения выплаты в актуальном размере (по размеру прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года).