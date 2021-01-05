Как изменился в Якутии прожиточный минимум с 1 января 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года №473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 января изменился расчет прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Прожиточный минимум устанавливается с учетом медианного дохода, а МРОТ — с учетом медианной заработной платы. Размер МРОТ составляет 42% медианной заработной платы и с 1 января 2021 года установлен в размере 12 792 рубля (рост на 5,5% по сравнению с 2020 годом).

В Республике Саха (Якутия) МРОТ для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), с учетом районного коэффициента и максимальной «северной» надбавки (80%) составляет: на территориях с районным коэффициентом 1,7 — 31 890 рублей, с районным коэффициентом 2,0 — 35 818 рублей.

Для работников организаций и предприятий внебюджетного сектора экономики, а также финансируемых из федерального бюджета, применяются районные коэффициенты от 1,4 до 1,7 и 2,0 сверх установленного МРОТ, но не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения республики за 3 квартал 2020 года (18 930 рублей).

Для работодателей республики данный вопрос регулируется Республиканским (региональным) соглашением о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным объединением работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2020 — 2022 годы.