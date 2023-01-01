Как избежать тяжести после новогоднего ужина

Новогодние праздники самые непредсказуемые для нашего желудочно-кишечного тракта. Корпоративы, новогодние встречи с друзьями и родственниками, праздничный ужин под бой курантов сулят немало испытаний. Чтобы ничего не портило хорошее настроение лучше подойти к приему еды разумно.

Вот несколько рекомендаций для встречи Нового года с отличным настроем:

— Не стоит изнурять себя низкокалорийными диетами с целью скинуть несколько килограмм, таким образом велик шанс сорваться во время новогоднего ужина. Если желание похудеть велико, тогда лучше добавить больше физической активности в повседневную жизнь.

— Следует заранее продумать меню, покупать продукты по списку. Постараться уменьшить жареную, копченую, соленую еду – они задерживают очень много воды. Замените заправку майонезом на сметану или йогурт, добавить больше свежей зелени и овощей.

— Приготовьте только любимые блюда в меру, чтобы стол не ломился от избытка. Хозяйкам, которые любят готовить на 2 дня вперед следует помнить, что приправленные блюда в холодильнике хранятся 5-6 часов, не перемешанные заготовки 10-12 часов. При приеме остатков на следующий день есть риск отравления. Поэтому сколько съедите, столько и готовьте. Также следует быть внимательными к домашним соленьям, ведь ботулизм — это смертельно опасное инфекционное заболевание.

— Для детей следует приготовить привычную для них пищу, опять же на следующий день не нужно давать вчерашнюю еду.

— Готовые напитки содержат очень много сахара, поэтому как альтернативу можно приготовить компоты и морсы из свежезамороженных ягод. Алкогольные напитки тоже не следует чрезмерно употреблять, отдавайте предпочтение качественным напиткам и вовремя запивайте большим количеством воды из расчета один стакан на одну рюмку. А лучше совсем отказаться от спиртного.

— И главное, не сидите перед телевизором после застолья, придумайте активные, веселые игры. Тогда вам и гостям не будет скучно и облегчите пищеварение.

— В первый день нового года постарайтесь следовать обычному режиму, не забывайте пить воду и гулять на свежем воздухе, чтобы быстрее восстановиться после праздничного застолья.

Эти несложные рекомендации помогут вам намного уменьшить риски расстройства пищеварения и с легкостью провести новогодние праздники.

Питание ребенка во время праздничных выходных

Многочисленные сладкие подарки для детей под Новый год могут здорово нарушить правильные пищевые привычки детей, которые не просто было привить. А традиционный новогодний ужин не всегда соответствует для питания ребенка. Так как же быть родителям?

Ни для кого не секрет, что сладкие подарки — это маркетинговый прием, навязанная нам традиция, которая внушает, что только так можно создать праздничное настроение у ребенка. А неограниченный прием сладкого может принести серьезный урон здоровью. Это и нагрузка на поджелудочную железу, это возбужденная нервная система, это нарушение микрофлоры кишечника и т.д. Поэтому в последнее время все больше появляется альтернатив такому виду подарков. Там, где можете повлиять на состав подарков – выбирайте не сладкие варианты. Начиная с утренников в детских садах, где родители голосуют за несъедобные подарки, такие, как различные развивающие игрушки, интересные книги по возрасту на пару с фруктами. Не приносите с работы, от родственников конфеты, и без этих подарков соблазнов будет много. Во время зимних каникул продумайте активный досуг всей семьей, такие моменты ребенку запомнятся больше и ощущение праздника не будет связана со сладкими подарками. Но при этом стоит отпускать ситуацию, если на нее не можете повлиять. Лучше пусть ребенок скушает пару лишних конфет, чем постоянно слышать запреты и видеть, как другие дети их едят. Помните, запретный плод всегда сладок.

А вот какой должен быть праздничный стол для ребенка? Главное, не напрягайтесь в поте лица, посвящая весь день стойке у плиты. Очень важно не пропускать обычные приемы пищи.

Пусть будет заранее продуманное меню. Очень хорошо иметь разнообразие закусок и нарезок из мяса птицы, фруктов, овощей, которые может ребенок съесть, простые понятные для него блюда. Многокомпонентные блюда в разы повышают риски возникновения проблем с пищеварением, поэтому различные салаты типа оливье детям не предлагаем. Если можете обойтись без «очень неполезного» блюда для ребенка, то лучше обойтись. То, что не полезно для ребенка, наверняка не полезно и для взрослого. Избегайте сладких готовых соков, есть отличная альтернатива в виде домашнего морса или компота, а также простой чистой питьевой воды. Привлекайте ребенка к подготовке к ужину, так вы сможете обеспечить отличное настроение себе и ребенку, заинтересуете ребенка попробовать разные блюда и провести вместе с родителями время в ожидании праздника.

Безопасность блюд новогоднего стола

Для праздничного стола мы все стараемся приготовить самые вкусные блюда и угощения. А новогодний праздничный стол — это испытание для части пищевой безопасности. Чтобы не было никаких неприятных сюрпризов, рекомендуем вам несколько простых принципов при выборе продуктов питания и при приготовлении блюд.

— Продукции неприглядного внешнего вида и сомнительного качества не следует покупать, даже если других вариантов нет. Лучше не готовить блюдо, чем потом разбираться с проблемами, после употребления пищи из некачественных продуктов.

— Не следует приобретать продукты питания в несанкционированных и не приспособленных для торговли пищевых продуктов местах. Также следует обратить внимание на соблюдение правил личной гигиены продавцов, общее санитарное состояние объекта торговли.

— Внимательно присматривайтесь к условиям хранения, реализации и срокам годности продуктов.

— Вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров.

— Покупайте столько, сколько сможете использовать для приготовления блюд и до истечения сроков годности, указанных производителем.

В домашних условиях соблюдайте чистоту мест приготовления пищи, храните сырые и готовые продукты отдельно друг от друга, хорошо проваривайте и прожаривайте пищу, используйте качественное сырье. Не выставляйте заранее готовые закуски и салаты, не забывайте, что салаты, заправленные сметаной или майонезом, хранятся 5-6 часов, а заправленные маслом до 12 часов в холодильнике. Поэтому заправляйте салаты только перед подачей. Готовые блюда в комнатной температуре хранятся не более 2 часов. До подачи следует поддерживать температуру горячих блюд горячими, холодных блюд холодными. Определенную опасность представляет использование сырых продуктов, например яйца перед использованием всегда надо тщательно мыть под проточной водой с использованием соды, слабосоленую рыбу, икру приобретайте только у надежных поставщиков. Пусть ваш выбор будет осознанным и продуманным, а новогодний стол безопасным, богатым и вкусным.

Материалы подготовила главный внештатный диетолог Минздрава Якутии,

кандидат медицинских наук Ульяна Лебедева