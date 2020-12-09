Как избежать переплаты по договору технологического присоединения

Вниманию заявителей, заключивших договор технологического присоединения к электрическим сетям до 01.07.2020!

Заключив договор на технологические присоединение к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро), Заявитель становится одной из сторон, у которой возникают не только права, но и обязанности!

Помните, что в зоне вашей ответственности находятся:

— оплата услуги в соответствии с условиями договора;

— подготовка к принятию мощностей и выполнение всех технических условий для присоединения к электрическим сетям в срок;

— своевременное извещение о готовности к подключению сетевой организации;

— подписание акта об осуществлении технологического присоединения после успешного фактического подключения к сетям.

Если по какой-либо причине вы не можете выполнить требования договора в оговоренные сроки, необходимо продлить действие договора — это ваше законное право! При невыполнении условий договора сетевая компания вправе призвать Заявителя к ответственности через суд.

В таком случае к возмещению будет предъявлено:

— сумма платы за технологическое присоединение по договору;

— фактические затраты сетевой компании на реализацию технологического присоединения;

— неустойка в соответствии с условиями договора, от общей суммы по договору за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга;

— госпошлина и иные судебные издержки.

В результате недобросовестный заявитель может заплатить в десятки раз больше первоначальной стоимости подключения.

Во избежание негативных последствий в виде переплаты по договору от первоначальной стоимости подключения, стоит подробно изучить договор и своевременно выполнять его условия. Будьте внимательны и ответственны!

Справка

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность магистральных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 4173, 2 км, распределительных сетей – 5968,8 км.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 138,510 МВт, тепловая – 1723,651 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.