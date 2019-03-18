Как избежать отключения газа?

Несмотря на регулярное освещение в СМИ вопроса о необходимости проведения технической диагностики старых домов, осведомленной остается лишь часть тех, кто в них проживает. В данном материале мы постараемся в простой и доступной форме донести важность понимания сути проблемы техдиагностики и расскажем о путях её решения.

Техдиагностика газового оборудования обязательна для домов

со сроком эксплуатации свыше 30 лет

В Якутске, включая пригороды Марха, Пригородное, Маган и Хатассы, насчитывается более полутора тысяч многоквартирных жилых домов, в которых имеется внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. Из них у 642 домов вышел срок эксплуатации, составляющий по федеральным нормативам 30 лет. Газовое оборудование в этих домах должно пройти специальную проверку на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Комплекс работ по проверке называется техническим диагностированием газового оборудования.

Согласно закону, техдиагностику, включающую широкий перечень мероприятий, должны проводить специализированные экспертные организации. Управляющие компании и жильцы домов с вышедшим сроком эксплуатации должны сами находить подходящие им экспертные организации и заключать договоры о проведении техдиагностики. На данный момент в Якутске таких организаций насчитывается 4: ООО «Центр анализа промриска Севера», ООО «Газэкспертсервис», НПЦ «Эталон», ООО «Элтек». Кроме того, на рынке представлены иногородние организации. Их контакты размещены на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз» — www.aostng.ru (ссылка – ниже).

Цена за техдиагностику колеблется от 1 500 до 2 000 рублей с квартиры в зависимости от организации и характеристик здания.

Что нужно предпринять, чтобы избежать отключения газа?

В свете трагических событий, связанных со взрывами газа, руководство страны поставило конкретную задачу по обеспечению максимальной безопасности потребителей. Поэтому дома, не предоставившие положительное заключение по диагностике газового оборудования, на полных законных основаниях должны быть ограничены в поставках.

АО «Сахатранснефтегаз» уже начало рассылать уведомления о предстоящих ограничениях – ознакомиться со списком домов, подлежащих отключению, также можно на нашем официальном сайте (ссылка внизу). Первые МКД могут подпасть под ограничение уже в конце марта.

Если возраст вашего дома превышает 30 лет, и вы не прошли техдиагностику, то необходимо ознакомиться со списком или же обратиться в управляющую компанию. По каждому дому должен быть договор с экспертной организацией о том, что запланированы работы по техдиагностированию. Основная ответственность здесь лежит на управляющих компаниях и ТСЖ.

Жильцам домов на непосредственном способе управления (НСУ) необходимо выбрать ответственное лицо, чтобы затем самим выйти на экспертную организацию и коллективно подписать с ними договор. К примеру, таким образом успешно продлили срок эксплуатации жители домов по ул. Пионерская 29, Кеши Алексеева 8 и др. Кроме того, граждане выходят на управляющие компании, чтобы те взяли дома на НСУ под опеку при техдиагностировании. В качестве примера можно выделить УК «Теплоэнергия».

От общего количества МКД с истекшим сроком эксплуатации (642), на данный момент имеют договор 337. Готовые заключения технической диагностики в адрес Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» пока предоставили по 222 домам. Остальные дома в процессе получения уведомлений об отключении, большая часть из них относится к НСУ.

Что дает техдиагностика?

По завершению технической диагностики выявляются замечания по состоянию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а собственники должны их устранить. После этого положительное заключение по проведенной техдиагностике передается в адрес газораспределяющей организации.

Техническое диагностирование газового оборудования в домах и квартирах продлевает срок эксплуатации до 5 лет, после чего вновь требуется пройти проверку.

При этом очень важно, чтобы заключения по итогам ТД соответствовали приказу Ростехнадзора №613 от 17 декабря 2013 года, иначе срок эксплуатации не может быть продлен.

От имени Управления мы призываем абонентов оказать максимальное содействие при проведении процедуры техдиагностирования – только таким способом возможно избежать ограничений в подаче газа.

Список домов, жильцам которых отправили уведомления: https://aostng.ru/vkl-gaza.php

Список экспертных организаций по техдиагностированию: https://aostng.ru/gaz-ekspert.php

График техобслуживания газового оборудования абонентов АО «Сахатранснефтегаз»: https://aostng.ru/fizicheskim-litsam/grafik-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/