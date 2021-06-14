Это так просто! Как избежать консервантов в косметике

Консерванты – это вещества, продлевающие срок годности продуктов. И в косметике их функция ничем не отличается от задачи, которую они выполняют при добавлении в продукты питания. Но в случае с едой, человек при желании может относительно легко и безболезненно отказаться от консервов, покупая только натуральные продукты. Возможно ли такое при выборе косметики?

Вместо формальдегида — парабены

Вообще при изготовлении косметики используются те же консерванты, что и в пищевых продуктах. Это вещества, классифицируемые по международному стандарту как пищевые с порядковыми номерами от Е200 до Е299. Однако не во всех странах все вещества из этого перечня считаются безопасными, да и вообще список постоянно пересматривается и меняется. Да, в наше время в косметику уже не добавляют формальдегид, но чтобы наверняка обезопасить себя, лучше вообще избегать консервантов.

На сегодня в качестве консервантов в пищевой, фармацефтической и особенно косметической промышленности наиболее широко используются такие вещества как парабены. Они представляют собой сложные эфиры парагидроксибензойной кислоты и обладают антигрибковыми и антисептическими свойствами.

Однако безопасность парабенов стала вызывать очень большие сомнения после того, как ряд специализированных молекулярно-биологических исследований показали связь между применением парабенов и раком молочной железы. При этом анализ показал, что парабены попадали на кожу в виде дезодоранта, крема или спрея. Однозначного мнения о вреде парабенов в научном сообществе пока нет, но повод задуматься для потребителя явно есть.

От чего отказались в США и Франции?

Другое вещество, часто используемое в производстве косметологических и гигиенических средств, например, при изготовлении мыла, дезодорантов, зубной пасты — триклозан. Это вещество было синтезированно искусственным путем в 1965 году в Швейцарии и очень широко использовалось в США. Однако в 2016 году американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило использование триклозана в твердом и жидком мыле. В 2017 году российские ученые, проведя исследование на крысах, пришли к выводу, что триклозан разрушает митохондрии.

Также в косметике в качестве антисептика используются бронопол и гексахлорофен. Оба небезопасны при нарушении допустимой концентрации. Причем второй запрещен для использования в производстве косметических средств во Франции, ещё с 70-х годов прошлого века.

Конечно, каждый самостоятельно решает, чем ему пользоваться и сам оценивает риски. Но для тех, кто хочет исключить риски подобного рода, партнёр нашей рубрики компания GREENWAY предлагает сухую косметику SHARME, которая не содержит консервантов по той простой причине, что сухой субстанции не нужны антисептики и противогрибковые добавки.

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