Как избежать исключения из реестра субъектов МСП и получить поддержку от государства?

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства формируется и размещается на сайте налоговой службы по ссылке https://ofd.nalog.ru/. В этот реестр попадают субъекты малого предпринимательства, которые отвечают определенным критериям. Эти критерии прописаны в Федеральном законе №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Изменения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства вносятся ежегодно 10 августа текущего календарного года, при этом для включения в этот реестр компаний и ИП у налоговых органов должна быть получена информация на 01 июля текущего календарного года.

Для того чтобы попасть в реестр необходимо своевременно отчитаться и предоставить в налоговую инспекцию сведения о среднесписочной численности, а также данные о величине дохода, т.к. именно среднесписочная численность сотрудников и годовой доход позволяют отнести компании и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Срок представления сведений о среднесписочной численности организацией (индивидуальным предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников) в налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации)организации – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована) (п.3 ст. 80 Налоговый кодекс РФ).

МРИ ФНС России №5 по РС(Я) рекомендует компаниям и ИП не предоставившим сведения о среднесписочной численности работников их представить. Это позволит избежать исключения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и получить в полном объеме все меры поддержки от государства.