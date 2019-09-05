Как избежать гриппа?

Сезонный грипп — это острая вирусная инфекция, вызываемая вирусом гриппа.

Существует три типа сезонного гриппа — А, В и С. Вирусы гриппа типа А подразделяются на подтипы, в соответствии с различными видами и сочетаниями поверхностных белков вируса. Среди многих подтипов вирусов гриппа А в настоящее время среди людей циркулируют подтипы гриппа A(H1N1) и A(H3N2). Вирусы гриппа циркулируют во всех частях мира. Случаи заболевания гриппом типа С происходят гораздо реже по сравнению с гриппом типов А и В. По этой причине вакцины от сезонного гриппа содержат только вирусы гриппа А и В.

Признаки и симптомы

Для сезонного гриппа характерны внезапное появление высокой температуры, кашель (обычно сухой), головная боль, мышечная боль и боль в суставах, сильное недомогание (плохое самочувствие), боль в горле и насморк. Большинство людей выздоравливает в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Но грипп может приводить к развитию тяжелой болезни или смерти у людей из групп повышенного риска (см. ниже). Период между инфицированием и заболеванием, известный как инкубационный период, длится около двух дней.

Кто подвергается риску?

Ежегодные эпидемии гриппа могут оказывать серьезное воздействие на все возрастные группы, но самый высокий риск развития осложнений угрожает детям в возрасте до двух лет, взрослым в возрасте 65 лет и старше и людям любого возраста с определенными заболеваниями, такими как хронические болезни сердца, легких, почек, крови и болезни обмена веществ (например, диабет), или с ослабленной иммунной системой.

Передача инфекции

Сезонный грипп передается легко и может быстро распространяться в школах, домах престарелых и инвалидов, на предприятиях и в городах. Когда инфицированный человек кашляет, инфицированные капельки попадают в воздух. Их может вдохнуть другой человек и подвергнуться воздействию вируса. Вирус может также передаваться через руки, инфицированные вирусом. Для предотвращения передачи люди должны прикрывать рот и нос при кашле носовым платком и регулярно мыть руки.

Профилактика

Самым эффективным путем профилактики болезни или ее тяжелых последствий является вакцинация. Вот уже более 60 лет имеются и используются безопасные и эффективные вакцины. Среди здоровых взрослых людей вакцина может предотвратить заболеваемость гриппом на 70%-90%. Среди пожилых людей вакцина уменьшает количество тяжелых заболеваний и осложнений на 60% и случаев смерти — на 80%. У привитых заболевание протекает в более легкой форме с низким риском осложнений. После вакцинации иммунитет вырабатывается через 10 – 14 суток, он кратковременный (6 – 12 месяцев) и типоспецифичный, что требует ежегодной вакцинации. Вакцинация особенно важна для людей из групп повышенного риска развития серьезных осложнений гриппа, а также для людей, живущих вместе с людьми из групп высокого риска или осуществляющих уход за ними.

Основные советы для профилактики сезонного гриппа:

Постоянно проветривайте помещение;

Тщательно мойте руки;

Принимайте витамины;

Придерживайтесь ЗОЖ

Правильно пользуйтесь лицевыми масками, меняйте каждые 3 – 4 часа. Одноразовые маски уничтожайте

Ограничьте посещение мест большого скопления людей

ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию для следующих групп населения (в порядке убывания значимости):

жители домов престарелых и домов инвалидов;

пожилые люди;

люди с хроническими болезнями;

другие группы, такие как беременные женщины, работники здравоохранения, люди, занимающие ответственные посты, а также дети в возрасте от шести месяцев до двух лет.

Вакцинация гриппа наиболее эффективна в тех случаях, когда циркулирующие вирусы в значительной мере соответствуют вирусам вакцины. Вирусы гриппа постоянно меняются, и Глобальная сеть ВОЗ по эпиднадзору за гриппом (GISN), партнерство Национальных центров по гриппу во всем мире, проводит мониторинг вирусов гриппа, циркулирующих среди людей. ВОЗ ежегодно рекомендует состав вакцины, нацеленный на три самых характерных из циркулирующих штаммов.

Работодателям рекомендуем прививать своих работников от сезонного гриппа, если в коллективе число вакцинированных превышает 70 – 80 %, риск передачи инфекции значительно сокращается.

Приглашаем на вакцинацию в поликлинику:

— по Кирова, 19 с понедельника по четверг с 8:30 до 14:00, в пятницу с 8:30 до 11:00

— С.Данилова 30/1 в понедельник и пятницу с 10:00-12:30; во вторник, среду и четверг с 10:00 до 15:00; в субботу с 9:00-15:00