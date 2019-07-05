Как избавиться от «косточки на ноге»?

В медицине проблема отклонения первого пальца стопы кнаружи имеет свое название — hallux valgus. В народе это неприятное во всех отношениях явление привыкли именовать просто: «шишки» или «косточки» на ногах. Причина проблемы — плоскостопие. Как вернуть легкость движения ногам и красоту стопам, рассказывает Анатолий МОРДОСОВ, врач — травматолог — ортопед высшей квалификационной категории РБ№2-ЦЭМП.

— Hallux Valgus, или «косточка на ноге», как привыкли называть данную патологию наши пациенты, – это заболевание, характеризующееся деформацией большого пальца стопы с отклонением в сторону мизинца и образованием шишки у его основания. Из-за того, что большой палец и 1-я плюсневая кость несут большую нагрузку при ходьбе, возникают ортопедические изменения в стопе: нагрузка на другие плюсневые кости увеличивается, большой и второй пальцы стопы начинают заметно деформироваться. В запущенных случаях второй палец укладывается поверх большого, могут деформироваться остальные пальцы. Ходьба становится сплошным мучением, боль не затихает даже во время отсутствия нагрузки на ноги.

Этапы развития патологии

Первым и основным признаком является искривление большого пальца стопы. Сначала отклонение небольшое, болевые симптомы слабо выражены и беспокоят редко. В этот период связочный аппарат только начинает ослабевать, а сустав – «разбалтываться». Уже на ранних стадиях пациента начинает беспокоить дискомфорт в основании большого пальца, немногим позже появляются боли в пояснице, болезненность в икрах.

На начальных стадиях неприятные ощущения появляются после длительных нагрузок во время ходьбы или продолжительного стояния на обеих ногах. На более поздних стадиях большой палец отклоняется вовнутрь, нередко накладывается на соседний, формируя выраженный угол – сустав большого пальца стопы начинает выпирать через кожу.

Избежать осложнений можно, если своевременно начать лечение. На ранних стадиях ( 1-ая, редко 2 –ая стадия) остановить развитие болезни можно с помощью консервативных методов: ортопедические стельки, межпальцевые вкладыши, массаж для укрепления мышц стопы и голени, в некоторых случаях назначается ношение ортопедической обуви.

Поначалу от применения ортопедических конструкций пациент может ощущать дискомфорт, поскольку большой палец подвергается обратному отклонению от патологической позиции, возвращению к естественному строению стопы.

Кому потребуется хирургический метод лечения?

К сожалению, люди чаще обращаются к врачам только тогда, когда сил терпеть боль уже нет. А ведь такого состояния вполне можно избежать. Хирургическое вмешательство требуется при неэффективности консервативной терапии, когда «косточка на ноге» болит, отекает и не дает возможности ходить –патология находится в запущенной стадии. Формирование хронического бурсита (воспаления суставной сумки) в области сустава – закономерное явление при вальгусной деформации.

Современные методики хирургического лечения «косточки» предполагают возвращение большого пальца к правильной анатомической позиции путем скрепления костей специально сконструированными титановыми винтами, реже – пластинами. Эти конструкции обычно не требуют удаления в дальнейшем. Именно применение подобных материалов позволяет обойтись без гипса и костылей в послеоперационном периоде. Период восстановления занимает в среднем около двух месяцев. За это время срастаются кости стопы, спадает послеоперационный отек мягких тканей. После спада отека необходимо начать постоянное ношение ортопедических стелек. Вернуться к работе и привычной бытовой активности можно через 8 недель, к занятиям спортом – через 6 месяцев после операции.

Вывод

Халлюкс вальгус – медленно прогрессирующее заболевание. Если при появлении первых симптомов не предпринимать попыток для лечения, спасением может стать только операция. При грамотно выполненной операции, правильном ведении послеоперационного периода и строгом соблюдении пациентом назначений и рекомендаций врача осложнения крайне маловероятны, вероятность рецидива стремится к нулю.

Рекомендации для предотвращения вальгусной деформации:

Ношение удобной обуви, использование ортопедических изделий, назначенных врачом – самое главное условие. Обувь на высоком каблуке, низкой подошве, или с узким носком неизбежно приведет к искривлению пальцев стопы Не стойте долго на ногах – длительное обездвиживание нижних конечностей под весом собственного тела приводит к искривлениям позвоночника, перераспределению нагрузки на ноги и поражению суставов. Следите за своим весом – соблюдайте правильное питание, не допускайте ожирения Физические нагрузки – умеренная физическая активность укрепляет мышцы и связочный аппарат стопы

Обращаем ваше внимание: доктор не упоминает ни об одном методе лечения с применением методов народной медицины. Никакая повязка с прополисом, подорожником или солью, сода либо иное средство, кроме квалифицированной медицинской помощи врачей травматологов – ортопедов не в силах избавить вас от hallux valgus.