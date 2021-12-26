Как исполнилась мечта якутской школьницы

Глава республики Айсен Николаев сегодня, 26 декабря, на традиционной Елке лучших школьников Якутии вручил подарок девочке из Амгинского улуса.

О мечте юной якутянки он узнал в Москве, о чем рассказал на личном канале в Телеграм: «Будучи в Москве я принял участие в традиционной акции «Ёлка желаний Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Мне попалась мечта 16-летней Нелли Поповой из Амгинского улуса, которая написала, что очень хочет получить в подарок ноутбук. На сегодняшней Ёлке я вручил Нелли свой подарок. Мечты сбываются!».