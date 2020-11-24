Как исцелить от рака без создания дорогого нано-рРААМ?

Возврат к первобытному питанию

Пандемия коронавируса Covid-19 наглядно показала населению, как трудно и долго создается лекарство от определенной болезни.

Мы несколько лет назад через СМИ известили о возможностях молока якутской коровы при лечении рака, даже с рецидивами на примере излечения Анатолия ЧОМЧОЕВА. Проводили исследования воздействия молока якутской коровы на клетки рака на общественных началах, используя подопытных кроликов.

Сегодня рассказываем результаты исследований Технологического университета Наньяна (Сингапур), обнародованных 28 сентября 2020 года одним из авторов разработки Далтоном ТЭЙ о новом способе лечения рака без лекарств при помощи лекарственных свойств молока.

https://omskpress.ru/news/312802/uchenye-nashli-sposob-vylechit-rak-bez-lekarstv/

Здесь уместно отметить, что сингапурцы использовали не молоко якутской коровы, которое имеет самые высокие в мире по качеству воздействия на метаболизм (обмен веществ) в организме человека, по сравнению с молоком других животных. О лучших качествах якутского скота, по сравнению с другими породами, научно доказано учеными Финляндии, США и других стран.

Далтон Тэй отмечает, что в новой методике лечения рака использованы наночастицы нано-pPAAM или наноскопический фенилаланин, покрытые определенной аминокислотой L-фенилаланином. L-фенилаланин не вырабатывается организмом, но усваивается из мяса и молочных продуктов. Сингапурцы пока проводят опыты на мышах.

Ученые Якутии, под руководством д.б.н., профессора Алексея Федоровича АБРАМОВА изучали пищевую и биологическую ценность мяса и молока различных пород коров, выращиваемых в Якутии (Абрамов А.Ф., Елисеева Л.И., Степанов В.Н. Якутский скот – достояние человечества. Якутск, Октаэдр, 2019, 100 с).

Исследования команды А.Ф.Абрамова: содержание незаменимой кислоты фенилаланина в молоке якутской коровы — 218 м2/100 гр, у культурных пород — 190, якутско-симментальских пород — 197, якутско-холмогорских пород – 191. Скор незаменимой аминокослоты фенилаланина в белке молока якутских коров: активный кислород (АК) 5,86 г/100 г. белков; 5,34; 5,60; 5,55 – соответственно; активная форма кислорода (АФК) – 195%; 178, 187 и 185 – соответственно.

Исследователи из Сингапура сообщают, что в тестах на мышах наночастица нано-pPAAM или наноскопический фенилаланин воспринималась раковыми клетками как дружественная аминокислота, а потом заставляла клетки самоуничтожаться. Следовательно, аминоскислота L-фенилаланин действует как троянский конь. Режим самоуничтожения запускается, когда наночастица приводит к ускорению выработки активных форм кислорода (АФК). Этого достаточно, чтобы уничтожить раковые клетки, оставив при этом соседние здоровые клетки нетронутыми. Таким образом, сингапурцы в отличие от стандартного подхода, наноматериал использовали в качестве лекарства, а не в качестве носителя лекарства. Исследования показали, что нано-рРААМ убивает около 80% раковых клеток груди, кожи и желудка у мышей, что демонстрирует примерно на уровне современных химиотерапевтических препаратов, но без побочных эффектов.

Мы считаем, что сингапурцы в роли нано-рРААМ используют нано частицу кремния (Si) из четвертой группы элементов таблицы Менделеева. Кремний содержится в рационе питания у якутского скота.

В формуле нашего лекарства от рака из молока якутской коровы наряду с азотом и железа, кремний имеет особое место, как имеющий отличающие свойства в метаболизме человека. Поэтому употребление молока якутской коровы и молочная продукция из него не требует создания дорогого нано-рРААМ и исследований на мышах, а просто необходимо вернутся к первобытному питанию.