Фоторепортаж: Как иркутские лесозаготовители в верховьях Амги готовятся к пожароопасному сезону…

22 апреля группа общественников, в которую входили член Общественной палаты РС(Я) Афанасий Алексеев, предприниматель Семен Оготоев, юрист Александр Ариносов, общественники Степан Сутаков (Амга), Иван Руфов (Покровск) и Владислав Коротов (Якутск), вместе с журналистом интернет-газеты “ВЯкутии.ру” Леной Тихоновой выезжали на место будущих лесозаготовок фирмы «Ангара». Деляна находится примерно в 30 км от п.Верхняя Амга в сторону Алдана. На местности нас встретили начальник службы безопасности ООО «Ангара» Владимир Руденький, лесничий Верхнеамгинского лесничества Родион Николаев и руководитель общины КМНС «Юнгюеле» Никон Винокуров.

Владимир Руденький

На базе лесозаготовителей километрах в пяти от федеральной трассы установлен жилой вагончик, завезена мощная лесозаготовительная техника иностранных фирм, имеется запас ГСМ. Как сообщил В.Руденький, заготовка леса пока не проводится, так как не уточнены еще запасы древесины. В Алдане офиса также нет, люди не набраны. Когда начнутся работы, неизвестно. Но и владелец компании Максим Белобородов и его ответственный сотрудник уверены, что лес в этих местах угрожает сгнить на корню или стать источником лесных пожаров. И якобы для того, чтобы избежать этих бед, необходимо его вырубить. Пока запланирована, по словам начальника СБ, подготовка к пожароопасному сезону. Для этого будут работать два бульдозера, экскаватор предполагают использовать для строительства дорог и даже для погрузки леса (!!!), имеется дорогостоящая (стоимостью каждая в несколько сот тысяч зеленых) импортная спецтехника – валочно-пакетирующий комплекс, скибер-трелевщик и процессор-раскряжевщик.

Владислав Коротов

Мы с Семеном Оготоевым прошли по так называемой минерализованной противопожарной полосе пару километров в глубь тайги. Эта полоса-дорога устроена давно, вдоль нее на деревьях сделаны зарубки. По следам видно, что один раз проехал тяжелый колесный комплекс. Однако свидетельств каких-либо работ не заметно. Везде лес-тонкомер – рощицы молоденьких березок, тонкомерная лиственница, годная по нашим понятиям только на жерди и столбы для изгороди, изредка попадаются единичные экземпляры диаметром 20, максимум 30 см, местами такие же сосенки.

У Ивана Руфова в этих краях жили родственники, поэтому он часто бывал здесь, прекрасно знает эти места и уверен, что именно на этом участке нет того необходимого количества перестойного и перезрелого леса. Иван запустил свой квадрокопте, и снял панораму мест предполагаемой рубки.. Его фотографии и видеозаписи можно посмотреть на его телеграм-канале “Амга – жемчужина Якутии” https://t.me/Amga_pearl_Yakutia

Как истинный журналист Лена Тихонова записала видеокомментарии всех участников встречи, которая, кстати, прошла в спокойной атмосфере, без взаимных обвинений или упреков. Все интересующиеся могут ознакомиться с этими интервью на Телеграм канале интернет-газеты https://t.me/vyakutiaru

Семен Оготоев по возращении написал свой комментарий:

“Вчера, 22 апреля, съездили в Верхнюю Амгу, где иркутские лесорубы готовятся рубить наш лес, привезли спецтехнику, начали обустройство лагеря. Нас встретил представитель ООО “Ангара”, с его разрешения провели фото- и видеосъёмку. По спецтехнике нам ещё предстоит разобраться, что и для чего. Но на первый взгляд, техника супер дорогущая и совершенно новая. И мы должны выяснить, почему вся эта техника находится там без государственной регистрации и состоит ли она на учёте. В настоящее время, по словам представителя, они готовятся провести подготовительные работы по выборке делян и обустройству дорог до них. С помощью квадрокоптера мы осмотрели окрестности. И, честно говоря, озадачились. Вокруг лагеря нет делового леса. Есть поросль сосны, этот лес возрождается после 50-летней вырубки, но там тонкомер. А так, до реки Амга, редколесье с тонким листвяком, который растёт на прослойке мшистой земли, на камнях. На наш взгляд, глубина сезонной оттайки не должно быть более 80-100 см. Летом нужно будет произвести натурные наблюдения оттайки многолетнемерзлых пород. Чтобы получить заявленные сотни тысяч кубометров леса, они должны рубить на гигантской территории. Много больше, чем сейчас арендовали. Либо как-то по другому окупить свои расходы… Мое личное оценочное суждение: кто-то предоставил фейковый отчёт об участке, как с «очень густым» и «большим запасом» делового пиломатериала, на основании чего был объявлен конкурс”.

Хочу обратить внимание на комментарии наших экспертов.

Так, опытный эколог-общественник, руководитель Центра экологического просвещения РС(Я)«Эйгэ» Валентина Иннокентьевна Дмитриева уверена: “Если арендаторы недоберут свои кубометры делового леса, то им обязаны бесплатно выделить другие территории. Необходимо сделать нынче там наземное лесоустройство с переоценкой объёмов вырубки”.

Заслуженный эколог России, участник государственных экологических и общественных экпертиз, член комиссии государственной и общественной экспертиз по вырубке древесины в Алданском районе ООО «Ангара» и «ВудЛэнд 24» Любовь Даниловна Киприянова дополняет своих единомышленников: “В этих местах нет делового леса. Там лес заготавливали со времен освоения золотого Томмота, затем при строительстве автодороги Якутск – Невер, при реконструкции АЯМа, лес брали также при строительстве железной дороги и электролинии ВЛ-200. Возможно, деловой лес есть вдали от федеральной дороги, выше по Амге. Об этом мы писали при проведении государственной экспертизы. Лесоустройство было проведено в 2015 году Западно-Сибирской лесоустроительной организацией, в основном по космоснимкам, без натурных исследований”.

Учитывая выбор местности и нереально большие сроки аренды леса, можно сделать вывод о том, что здесь преследуются совершенно иные цели, нежели банальная заготовка леса. Но об этом в другой раз.

Владислав КОРОТОВ, фото автора.

Фоторепортаж полностью можно посмотреть на Телеграм канале https://t.me/VladKorotov54