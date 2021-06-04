Как ИП и организациям сэкономить на эквайринге

Ставка по торговому эквайрингу в среднем составляет 2,5%, для ритейлера это выливается в дополнительные расходы, но без услуги безналичной оплаты уже невозможно существование ни одной торговой компании. Доля безналичных платежей за товары и услуги неизменно увеличивается. Платежи проходят с помощью специальных устройств – POS-терминалов. Процесс называется эквайринг.

Алмазэргиэнбанк предлагает предприятиям республики выгодную ставку – от 1%. Эксклюзивное предложение действует для партнеров системы лояльности банка «СВОИ», открывших в АЭБ зарплатный проект.

Кроме того, по пакету услуг для предприятий, подключившихся к программе кешбэка «СВОИ», республиканский банк установил бесплатное обслуживание счетов по РКО и ДБО «АЭБ Бизнес».

Без подключения к программе лояльности банка тариф по эквайрингу составит 1,5% для ряда компаний, включая супермаркеты, одежду для детей, турагентства, продажу средств связи, ЖКУ.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) с расчетным счетом в стороннем банке комиссия установлена в размере 2,5%.

Алмазэргиэнбанк имеет в своем распоряжении собственный процессинговый центр, который позволяет производить все расчеты по картам мгновенно и беспрепятственно. Также АЭБ предоставляет техническую и консультационную поддержку сотрудников предприятия по работе с оборудованием на безвозмездной основе.

Преимущества эквайринга от Алмазэргиэнбанка:

🔸 Низкая ставка – от 1%.

🔸 Быстрое зачисление денег на счет – благодаря процессинговому центру банка.

🔸 Возможность выбора терминала с Wi-Fi или терминала с сим-картой. Услуги связи сим-карты операторов оплачивает банк. Также можно интегрировать терминал с кассой.

🔸 Стоимость покупки и аренды терминала – 0 рублей. Ничего покупать или арендовать не нужно.

🔸 Бесплатная установка. После подписания договора сотрудники банка привезут и настроят оборудование бесплатно.

🔸 Высокое качество сервиса.

Узнать подробнее про торговый эквайринг от АЭБ можно на сайте банка https://albank.ru/acq_sakhalife . Там же можно оставить онлайн-заявку на услугу. Бесплатная горячая линия банка: 8-800-100-34-22.