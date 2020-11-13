Как Иннокентий Тарбахов здорово зауважал Михаила Николаева

Маэстро якутской кухни Иннокентий Тарбахов поздравил первого президента Михаила Николаева с днем рождения. Сегодня Михаилу Ефимовичу исполнилось 83 года.

«Впервые мы с Михаилом Ефимовичем познакомились, ну как познакомились, вернее я его увидел, скажем так, задолго до президентства, — рассказывает на своей странице Иннокентий Тарбахов, —

Министр сельского хозяйства Якутии, он приехал в Намцы по работе. И вот, заходит Михаил Ефимович к нам в столовую вместе с начальником Управления с/х района Владимиром Бочкаревым на чай.

Первое впечатление — красавец. Аккуратный, с пышной шевелюрой, скромный, он отказался от добавки, сказав, что на завтрак всего достаточно. Кстати, по первости я к Михаилу Ефимовичу обратился на русском😎 Знай наших, намских😉

Но он на удивление на чистом якутском ответил: — Баhыыба, сарсыардааҥҥы аһылыкка сөп.

Вечером зашли уже на ужин.

Помню, угощали ойогос, привезённым из какого-то совхоза и необычайно худым, но справились, приготовили 👍🏻

Прошло какое-то время и мне в Намцы пришло уже персональное приглашение от Николаева: по линии минсельхоза в Якутию приезжает делегация из Канады, необходимо организовать национальный стол.

Отвечал за из питание Трест столовых и ресторанов, а я лишь частично готовил из их сырья несколько якутских блюд.

И вот, в последних день пребывания делегации в столице Михаил Ефимович меня вызвал и попросил организовать выставку.

Ну, мы засучили рукава и взялись — хаан, харта, по нескольку разновидностей саламата, оладий, ойогос, всё оформили, украсили и выложили в линию.

А уже дегустационную экскурсию провёл сам Михаил Ефимович. Он рассказал гостям обо всех представленных блюдах, предложил попробовать. Тут надо отметить, что Первый президент досконально разбирается в национальных блюдах, являясь адептом здорового питания, вообще настоящий, первый пропагандист якутской кухни, знает об ее истории, возникновении даже побольше меня быть может.

Я его тогда здорово зауважал👍🏻

Ну, а потом были еще приёмы, организация официальных встреч и потом уже в 90-ых, став Президентом Николаев мне сказал: мы не можем всех гостей республики возить в Намцы. Их будет больше, да и вообще, что за народ, который не знает даже собственную кухню? Надо создать национальный ресторан. А возглавишь его ты, так что перебирайся в город.

Без языка, без культуры — нет нации. А что есть национальная кухня? Основа всех основ😇

А казусы у нас были😀 Да ещё какие! Раз даже муха попала в Намцах в банкетное блюдо😱 Стояла неимоверная жара, засуха, вот и опрофанились😔 Михаил Ефимович меня подозвал тихонечко и указал на промах, я схватил поднос и заменил всё. Потом уже сделали капитальную дезинфекцию, какой позор😤 Но вот за что благодарен Михаилу Ефимовичу, никогда он прилюдно не хаял, есть замечание — делает его, строго, но не при всех. Что говорить, культурный человек✊🏻 Вот так, коротко о главном. С днем рождения!»