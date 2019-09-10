Как идет запуск тепла в Якутске

Сегодня, 10 сентября, состоялось очередное заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону под председательством временно исполняющего обязанности главы города Якутска Максима Трофимова.

Участие в нем приняли представители ресурсоснабжающих организаций, руководители округов и пригородов.

В столице и ее пригородах 3035 многоквартирных жилых домов, из них 2718 – с центральным отоплением. По информации, озвученной на заседании штаба на 10 сентября, лидером по запуску тепла в жилом фонде среди округов является Губинский – 47%, затем Сайсарский – 30%, Центральный – 28%. Среди округов – Тулагино-Кильдямский наслег – 85%, затем Кангалассы – 77,8% и Хатассы – 75%.

По итогам штаба Максим Трофимов дал поручение профильным структурам усилить работу по подготовке к отопительному сезону и запустить все теплоисточники не позднее 15 сентября, то есть до конца недели.

«В пятницу обещают дождь, далее, по прогнозам, резкое похолодание. Прошу уделить особое внимание деревянному сектору», — резюмировал Максим Трофимов.