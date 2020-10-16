16.10.2020
14:40
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Образование

Как идет «ВеДеДо»

На первый Всероссийский открытый IT-фестиваль «Весёлый день дошкольника» поступило 535 видеофильмов.

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать о ходе I Всероссийского открытого IT-фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».

 В связи с тем, что фестиваль-конкурс вышел на финишную прямую и до 30 октября 2020 года осталось немного времени, оргкомитет доводит до сведения, что сертификаты, в случае полученной в первом письме неполной информации от конкурсантов, приславших сведения о создателях фильма или незаверенного подписью согласия, будут оформляться после 15 ноября до 30 декабря 2020 г. (последний день выдачи сертификатов).

Для этого просим участников повторно присылать свои откорректированные сведения и документы, начиная только с 15 ноября и не ранее.

Сейчас оргкомитет будет заниматься исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.

В последний день приёма заявок, 30 октября в 24.00 по счётчикам статистики канала в «Призе зрительских симпатий» (см. подробно на странице конкурса) будут выявлены победители в каждой номинации. 

Присланные своевременно фильмы будут загружены до 30 октября и в первых числах ноября с указанием даты, когда они поступили по почте. Не волнуйтесь – ролики будут все отсмотрены полностью членами жюри. В голосовании и просмотрах в номинации «Приз зрительских симпатий» фильмы, загруженные, начиная с 31 октября, уже не примут участия в зрительском голосовании, поскольку пришли поздно, и кроме искусственного просмотра не смогут получить реальной поддержки зрителей.

Работы, пришедшие после 24.00 по московскому времени 30 октября, в конкурс не попадут, но будут размещены на канале Ютуб. Соответственно, опоздавшие не получат сертификаты участников фестиваля-конкурса. 

Читайте внимательно информацию о положении и сроках конкурса, расположенную на сайте

По промежуточным итогам со старта конкурса прошёл ровно месяц. Ранее было выдано 413 сертификатов участникам из 500-т принятых в конкурс работ.

Расширилась география фестиваля-конкурса, так как добавились новые регионы и области. К имевшимся 35-ти регионам прибавились ещё три: Волгоградская, Магаданская и Смоленская области. Итого, сейчас участвуют 38 субъектов РФ – республики, области, регионы (и два иностранных государства):

  1. Адыгея (Республика) 
  2. Алания (РСО)
  3. Алтайский край 
  4. Армения 
  5. Архангельская область 
  6. Башкортостан
  7. Брянская область 
  8. Волгоградская область 
  9. Вологодская область 
  10. Ивановская область 
  11. Иркутская область 
  12. Кабардино-Балкарская Республика
  13. Калмыкия (Республика) 
  14. Канада 
  15. Кемеровская область – Кузбасс 
  16. Краснодарский край 
  17. Липецкая область 
  18. Магаданская область
  19. Москва 
  20. Московская область
  21. Нижегородская область 
  22. Новосибирская область 
  23. Омская область 
  24. Оренбургская область 
  25. Пензенская область 
  26. Приморский край
  27. Ростовская область 
  28. Саратовская область 
  29. Севастополь
  30. Северная Осетия-Алания (Республика) 
  31. Свердловская область 
  32. Смоленская область — новенькие
  33. Тамбовская область 
  34. Татарстан (Республика) 
  35. Хабаровский край
  36. Хакасия (Республика) 
  37. Чувашская Республика 
  38. Якутия 

Кроме того, на сайт заходят новые зрители из зарубежных стран – Вьетнама, Казахстана и Киргизии.  

Вырос интерес и к ютуб-каналу проекта. Время просмотров увеличилось и стало 684,7 часов (было 586,2 часов), просмотров было 47,9 тысячи – стало 53,7 тысячи. В среднем задание – архив скачивают 21 человек/день, а просмотры на сайте проекта «ВеДеДо» достигают от 2366 до 3390 человек/день, то есть интерес к конкурсу вырос на 20 %.

На данный момент лучшие работы были выбраны зрителями по количеству просмотров. В лидеры вышла номинация «Пробуждение» – 1560, следом идут «Любимые книжки» (1524), «Светофор»» (1102), «Глоток воды» (846), «Учусь одеваться» (609). В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 37%, «Учусь одеваться» – 22%, «Пробуждение» – 20%, «Светофор» – 12%, «Глоток воды» – 8%.

Особой популярностью пользуется номинация «Любимые книжки», чуть меньше «Пробуждение». Примечательно, что в конкурсе начали активно принимать участие дети от одного года.

Напоминаем, что по ссылке на сайте «ВеДеДо» можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу. 

Фото: Пресс-служба АГИКИ
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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