Как идет «ВеДеДо»

На первый Всероссийский открытый IT-фестиваль «Весёлый день дошкольника» поступило 535 видеофильмов.

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать о ходе I Всероссийского открытого IT-фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».

В связи с тем, что фестиваль-конкурс вышел на финишную прямую и до 30 октября 2020 года осталось немного времени, оргкомитет доводит до сведения, что сертификаты, в случае полученной в первом письме неполной информации от конкурсантов, приславших сведения о создателях фильма или незаверенного подписью согласия, будут оформляться после 15 ноября до 30 декабря 2020 г. (последний день выдачи сертификатов).

Для этого просим участников повторно присылать свои откорректированные сведения и документы, начиная только с 15 ноября и не ранее.

Сейчас оргкомитет будет заниматься исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.

В последний день приёма заявок, 30 октября в 24.00 по счётчикам статистики канала в «Призе зрительских симпатий» (см. подробно на странице конкурса) будут выявлены победители в каждой номинации.

Присланные своевременно фильмы будут загружены до 30 октября и в первых числах ноября с указанием даты, когда они поступили по почте. Не волнуйтесь – ролики будут все отсмотрены полностью членами жюри. В голосовании и просмотрах в номинации «Приз зрительских симпатий» фильмы, загруженные, начиная с 31 октября, уже не примут участия в зрительском голосовании, поскольку пришли поздно, и кроме искусственного просмотра не смогут получить реальной поддержки зрителей.











Работы, пришедшие после 24.00 по московскому времени 30 октября, в конкурс не попадут, но будут размещены на канале Ютуб. Соответственно, опоздавшие не получат сертификаты участников фестиваля-конкурса.

Читайте внимательно информацию о положении и сроках конкурса, расположенную на сайте.

По промежуточным итогам со старта конкурса прошёл ровно месяц. Ранее было выдано 413 сертификатов участникам из 500-т принятых в конкурс работ.

Расширилась география фестиваля-конкурса, так как добавились новые регионы и области. К имевшимся 35-ти регионам прибавились ещё три: Волгоградская, Магаданская и Смоленская области. Итого, сейчас участвуют 38 субъектов РФ – республики, области, регионы (и два иностранных государства):

Адыгея (Республика) Алания (РСО) Алтайский край Армения Архангельская область Башкортостан Брянская область Волгоградская область Вологодская область Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия (Республика) Канада Кемеровская область – Кузбасс Краснодарский край Липецкая область Магаданская область Москва Московская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пензенская область Приморский край Ростовская область Саратовская область Севастополь Северная Осетия-Алания (Республика) Свердловская область Смоленская область — новенькие Тамбовская область Татарстан (Республика) Хабаровский край Хакасия (Республика) Чувашская Республика Якутия

Кроме того, на сайт заходят новые зрители из зарубежных стран – Вьетнама, Казахстана и Киргизии.

Вырос интерес и к ютуб-каналу проекта. Время просмотров увеличилось и стало 684,7 часов (было 586,2 часов), просмотров было 47,9 тысячи – стало 53,7 тысячи. В среднем задание – архив скачивают 21 человек/день, а просмотры на сайте проекта «ВеДеДо» достигают от 2366 до 3390 человек/день, то есть интерес к конкурсу вырос на 20 %.

На данный момент лучшие работы были выбраны зрителями по количеству просмотров. В лидеры вышла номинация «Пробуждение» – 1560, следом идут «Любимые книжки» (1524), «Светофор»» (1102), «Глоток воды» (846), «Учусь одеваться» (609). В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 37%, «Учусь одеваться» – 22%, «Пробуждение» – 20%, «Светофор» – 12%, «Глоток воды» – 8%.

Особой популярностью пользуется номинация «Любимые книжки», чуть меньше «Пробуждение». Примечательно, что в конкурсе начали активно принимать участие дети от одного года.

Напоминаем, что по ссылке на сайте «ВеДеДо» можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.