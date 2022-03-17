Как идет подготовка к пожароопасному сезону

Минэкологии Якутии: Будут созданы новые авиаотделения, диспетчерские службы и сезонные филиалы

В Якутии продолжается подготовка к пожароопасному сезону. Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) ведется планомерная работа по подготовке личного состава лесопожарных формирований, укреплению материально-технической базы, созданию новых авиаотделений, диспетчерских служб и сезонных филиалов.

На сегодняшний день имеется 25 планов тушения лесничеств и 2 плана тушения ООПТ федерального значения ГПЗ «Олекминский заповедник» и НП «Ленские столбы». Планы тушения включают в себя наличие сил и средств лесопожарных формирований, привлекаемые юридические лица в лице арендаторов и местного населения.

На территории Республики Саха (Якутия) 164 работника назначены руководителями тушения лесных пожаров.

Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров производится согласно установленным государственным заданиям по авиационному мониторингу и наземному мониторингу. Утверждено 86 наземных маршрутов протяженностью 4586 км и 31 авиационный маршрут 12905 км.

Кроме того,уточняется количество диспетчерских пунктов лесничеств. Проект находится на стадии внедрения, формируется приказ на создание диспетчерских служб лесничеств. Среди диспетчерских служб, ответственных за сбор информации с вышеупомянутых диспетчерских служб, является Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В марте проводятся воздушные тренировки для работников парашютно-десантной пожарной службы ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» и обучение на руководителей тушения лесных пожаров. В общем плане готовности, к пожароопасному сезону готовы 18 авиаотделений. Министерством также ведется работа по созданию 3 новых авиаотделений в Томпонском, Оймяконском и Верхнеколымском районах, по окончанию данных мероприятий к пожароопасному сезону будут готовы 21 авиаотделений и 22 постоянных филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».

Отметим, что будут созданы ежегодные сезонные филиалы ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» в количестве 21 единиц, с возможным переводом на постоянную основу.