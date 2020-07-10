Как идет игра? Про онлайн-игру «М.О.И.» из первых уст
«Стань лучшим игроком и выиграй путевку на профильные смены Центра «Сосновый бор», — под таким девизом 6 июля стартовала межрайонная онлайн-игра «М.О.И.» для детей республики, которые сейчас в связи с пандемией коронавируса не имеют возможности провести время в летних оздоровительных лагерях.
Онлайн-игра нацелена на интересный дистанционный досуг ребят, знакомство и развитие «4К компетенций» (коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа). К игре присоединились более 100 школьников из разных районов республики. Всего сейчас играет 13 команд.
Сегодня идёт уже пятый день игры – команды каждый день прослушивают мастер-классы, выполняют творческие задания, собирают баллы. Например, команды за эти дни должны были снять видеовизитку, разработать логотип, создать инстаграм страницу. В вечернем блоке «Рейтинг дня» оглашаются результаты заданий и лидеры дня.
Баллы также выдаются за активное участие в вожатских мероприятиях и за победу в конкурсах от вожатского коллектива «Душа Севера». Кроме этого, ребята посещают общеразвивающие курсы по десяти направлениям дополнительного образования.
О том, как идет онлайн-игра нам рассказывает одна из командиров команды Туяра Степанова из Хангаласского района:
-Когда я увидела объявление о наборе в «М.О.И.», сразу же решила, что нужно собрать команду и обязательно принять участие. Собирать ребят было немного сложновато, если честно. Оказалось, что в основном мои друзья, знакомые сдают экзамены, работают на даче и т.д. Собрав команду, недолго думая, решили назвать её с юмором, а именно «Жумайсымба» (это сейчас очень популярный мем в интернете, перевода как такового не имеет). Несмотря на то что мы познакомились всего лишь за несколько дней до начала игры, мы прекрасно ладим и понимаем друг друга. В основном у нас девочки из Якутска, но есть и с разных улусов. С первого же дня мы начали занимать призовые места, в основном это первые и вторые. Но один раз мы заняли самое последнее место, но сильно не расстроились, взяли волю в кулак и настроились на новые победы! Мне очень нравится наша команда, очень хотелось бы выиграть именно путевку и познакомиться с девочками уже в реальной жизни!
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