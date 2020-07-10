Как идет игра? Про онлайн-игру «М.О.И.» из первых уст

«Стань лучшим игроком и выиграй путевку на профильные смены Центра «Сосновый бор», — под таким девизом 6 июля стартовала межрайонная онлайн-игра «М.О.И.» для детей республики, которые сейчас в связи с пандемией коронавируса не имеют возможности провести время в летних оздоровительных лагерях.

Онлайн-игра нацелена на интересный дистанционный досуг ребят, знакомство и развитие «4К компетенций» (коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа). К игре присоединились более 100 школьников из разных районов республики. Всего сейчас играет 13 команд.

Сегодня идёт уже пятый день игры – команды каждый день прослушивают мастер-классы, выполняют творческие задания, собирают баллы. Например, команды за эти дни должны были снять видеовизитку, разработать логотип, создать инстаграм страницу. В вечернем блоке «Рейтинг дня» оглашаются результаты заданий и лидеры дня.

Баллы также выдаются за активное участие в вожатских мероприятиях и за победу в конкурсах от вожатского коллектива «Душа Севера». Кроме этого, ребята посещают общеразвивающие курсы по десяти направлениям дополнительного образования.

О том, как идет онлайн-игра нам рассказывает одна из командиров команды Туяра Степанова из Хангаласского района: