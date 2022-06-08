Как идет ход подготовки к проведению игр «Дети Азии»?

8 июня глава Якутии Айсен Николаев встретился с президентом Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым.

VII Международные летние спортивные игры «Дети Азии» стартуют через 50 дней. Спортивные состязания пройдут с 27 июля по 8 августа в Приморье. В играх «Дети Азии» примут участие 1 650 спортсменов из 26 стран. В 19 видах спорта будет разыграно 273 комплекта наград.

Айсен Николаев подчеркнул значимость игр «Дети Азии» для республики и особое отношение якутян к масштабным соревнованиям, которые были учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году.

Глава Якутии поручил Владимиру Максимову полностью отработать организационные вопросы по участию юных якутян в спортивных состязаниях, также активно взаимодействовать с другими субъектами России и зарубежными странами по развитию детского спорта в рамках подготовки к II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии», которые состоятся в Кузбассе в феврале-марте 2023 года.

Напомним, что летние соревнования проходят каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО.

В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты и страны.