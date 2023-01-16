Как и в каких случаях снять с кадастрового учета объект недвижимости?

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) постоянно пополняется новыми сведениями или меняются уже существующие. Зачастую сведения исключаются из ЕГРН после прекращения существования объекта.

Если объект недвижимости перестал существовать, не подлежит восстановлению или снесен, его необходимо снять с кадастрового учета. Если на объект зарегистрировано право, необходимо также аннулировать запись о праве собственности на уже несуществующий объект.

Причины прекращения существования объекта могут быть разные: разрушение, реконструкция, раздел или объединение объектов. Снять с кадастрового учёта можно земельные участки, жилые дома, квартиры, отдельные комнаты и доли в частных домах, здания и отдельные помещения, а также нежилые помещения.

«Снять объект недвижимости с кадастрового учета следует в связи с его уничтожением. Это необходимо сделать, чтобы поставить на учет и зарегистрировать вновь образованный объект капитального строительства» – прокомментировала руководитель Управления по Республике Саха (Якутия) Ольга Егорова.

Чтобы снять с учета объект недвижимости, необходимо обратиться в любой офис многофункционального центра (МФЦ) со следующими документами:

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

2. Заявление о снятии с государственного кадастрового учета и государственной регистрации права объекта недвижимости в связи с прекращением его существования.

3. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости, подлежащий снятию с кадастрового учета (при отсутствии сведений в Едином государственном реестре недвижимости).

4. Акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости. Для оформления акта обследования необходимо обратиться к кадастровому инженеру, имеющему квалификационный аттестат и членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Заявление и необходимые документы можно подать в бумажном виде в любом офисе многофункционального центра (МФЦ) В электронном виде документы можно направить через личный кабинет на официальном сайте Росреестра. Документы в электронном виде должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Процедура снятия с кадастрового учета и регистрация прекращения права осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты приема документов, в случае подачи документов через МФЦ – в течение 12 рабочих дней.

В результате осуществления процедуры заявителю или его представителю будет выдана выписка из ЕГРН, содержащая актуализированные сведения об объекте недвижимости.

Процедура снятия с кадастрового учета объекта недвижимости и прекращения права на объект, прекративший свое существование, осуществляется бесплатно.