Как и кому можно оформить единое пособие — Минтруда Якутии
Заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова:
Напомним, что с 1 января 2023 года для всех жителей России введено
ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое
полагается семьям с детьми в возрасте от 0 до 17 лет, а также беременным
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, с доходами ниже одного
регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной
оценки нуждаемости.
Это делается для создания целостной системы государственной поддержки
нуждающихся семей по единым для всей страны правилам и через единого
оператора – Фонд пенсионного и социального страхования РФ. При этом правила
устанавливают единый подход к определению нуждаемости семей в
государственной помощи.
Елена Теплякова пояснила, что пособие объединяет сразу несколько действующих
мер поддержки: выплату для беременных женщин, вставших на учёт в ранние
сроки, ежемесячные выплаты при рождении первого, третьего и последующего
детей до 3 лет и дополнительные меры поддержки в виде ежемесячных выплат на
детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, а также
ежемесячные пособия от 0 до 16 лет.
В рамках переходного периода от существующих выплат к Единому пособию для
детей, которые уже получают такие выплаты или детей, родившихся по 31
декабря 2022 года, предусматривается сохранная норма для уже произведённых
назначений. То есть семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года,
имеют право, как обратиться за единым пособием, так и продолжить получать
ранее назначенные выплаты. Каждая семья делает выбор с учетом индивидуальной
жизненной ситуации. Тем, кому назначены выплаты в 2022 году, смогут
продолжать получать их в течение положенных 12 месяцев. После чего, семьи с
детьми имеют право подать заявление на единое пособие.
Как рассказала замминистра, ежемесячные «маленькие» пособия на детей 0-16
лет с этого года также преобразованы в единое пособие, которое в размере 50,
75 или 100,0% прожиточного минимума должно обеспечить уровень среднедушевых
доходов семьи до прожиточного минимума.
Для неработающих женщин ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет,
как и ранее до 2023 года, выплачивается в фиксированных размерах с учетом
районных коэффициентов — от 10 748 руб. до 15 355 рублей без учета
нуждаемости. Но при этом с 1 января 2023 года у женщины появляется право
выбора получать минимальную фиксированную сумму без учета нуждаемости семьи
или же перейти на Единое пособие и получать выплату в размере 50%, 75% или
100% ПМ в зависимости от степени нуждаемости, при этом его сумма может быть
выше фиксированного размера, назначаемого на условиях до 2023 года.
Неработающей женщине, соответствующей по всем трем критериям оценки
нуждаемости семьи: доход ниже прожиточного минимума на душу населения,
имущество не более установленного перечня и наличие дохода или объективной
причины его отсутствия у взрослых членов семьи, выгоднее перейти на Единое
пособие. В случае отказа в едином пособии, неработающей женщине ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, будет выплачиваться в фиксированных
размерах с учетом районных коэффициентов.
При этом, у неработающих женщин, которые до 2023 года родили и получали
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и одновременно получали
иные выплаты, например, выплату на первого или третьего ребенка, также
появляется право выбора получать фиксированное пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет, сочетая ее, например, с выплатой на третьего или последующего
ребенка, то есть получать две выплаты без учета нуждаемости семьи, или же
перейти на Единое пособие и получать одну выплату в размере 50%, 75% или
100% ПМ в зависимости от степени нуждаемости. Но в случае даже если, получая
ежемесячные выплаты на детей, в силу объективных причин, доход семьи так и
не превысил величину прожиточного минимума на душу населения, установленную
по зонам Республики, для семей с детьми будет предложена специальная
программа, мероприятия которой направлены на преодоление трудной жизненной
ситуации,
на развитие детей, в том числе с помощью их индивидуального сопровождения. В
рамках специальной программы для нуждающихся в поддержке государства семей
будут предложены социальные пакеты, направленные, в том числе на реализацию
трудового потенциала семьи, повышения социальной ответственности, снижения
демотивационных факторов, повышения их экономической активности и качества
жизни, а также улучшения психологического состояния, включая социальное
сопровождение.
В виде отдельной государственной услуги на портале e-yakutia.ru органами
социальной защиты также предоставляются справки о признании семьи малоимущей
для получения иных мер поддержки, при этом справки предоставляются тем
семьям, у которых совокупный доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленной в РС (Я) в среднем на душу населения.
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