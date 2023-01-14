Как и кому можно оформить единое пособие — Минтруда Якутии

Заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова:

Напомним, что с 1 января 2023 года для всех жителей России введено

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое

полагается семьям с детьми в возрасте от 0 до 17 лет, а также беременным

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, с доходами ниже одного

регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной

оценки нуждаемости.

Это делается для создания целостной системы государственной поддержки

нуждающихся семей по единым для всей страны правилам и через единого

оператора – Фонд пенсионного и социального страхования РФ. При этом правила

устанавливают единый подход к определению нуждаемости семей в

государственной помощи.

Елена Теплякова пояснила, что пособие объединяет сразу несколько действующих

мер поддержки: выплату для беременных женщин, вставших на учёт в ранние

сроки, ежемесячные выплаты при рождении первого, третьего и последующего

детей до 3 лет и дополнительные меры поддержки в виде ежемесячных выплат на

детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, а также

ежемесячные пособия от 0 до 16 лет.

В рамках переходного периода от существующих выплат к Единому пособию для

детей, которые уже получают такие выплаты или детей, родившихся по 31

декабря 2022 года, предусматривается сохранная норма для уже произведённых

назначений. То есть семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года,

имеют право, как обратиться за единым пособием, так и продолжить получать

ранее назначенные выплаты. Каждая семья делает выбор с учетом индивидуальной

жизненной ситуации. Тем, кому назначены выплаты в 2022 году, смогут

продолжать получать их в течение положенных 12 месяцев. После чего, семьи с

детьми имеют право подать заявление на единое пособие.

Как рассказала замминистра, ежемесячные «маленькие» пособия на детей 0-16

лет с этого года также преобразованы в единое пособие, которое в размере 50,

75 или 100,0% прожиточного минимума должно обеспечить уровень среднедушевых

доходов семьи до прожиточного минимума.

Для неработающих женщин ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет,

как и ранее до 2023 года, выплачивается в фиксированных размерах с учетом

районных коэффициентов — от 10 748 руб. до 15 355 рублей без учета

нуждаемости. Но при этом с 1 января 2023 года у женщины появляется право

выбора получать минимальную фиксированную сумму без учета нуждаемости семьи

или же перейти на Единое пособие и получать выплату в размере 50%, 75% или

100% ПМ в зависимости от степени нуждаемости, при этом его сумма может быть

выше фиксированного размера, назначаемого на условиях до 2023 года.

Неработающей женщине, соответствующей по всем трем критериям оценки

нуждаемости семьи: доход ниже прожиточного минимума на душу населения,

имущество не более установленного перечня и наличие дохода или объективной

причины его отсутствия у взрослых членов семьи, выгоднее перейти на Единое

пособие. В случае отказа в едином пособии, неработающей женщине ежемесячное

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, будет выплачиваться в фиксированных

размерах с учетом районных коэффициентов.

При этом, у неработающих женщин, которые до 2023 года родили и получали

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и одновременно получали

иные выплаты, например, выплату на первого или третьего ребенка, также

появляется право выбора получать фиксированное пособие по уходу за ребенком

до 1,5 лет, сочетая ее, например, с выплатой на третьего или последующего

ребенка, то есть получать две выплаты без учета нуждаемости семьи, или же

перейти на Единое пособие и получать одну выплату в размере 50%, 75% или

100% ПМ в зависимости от степени нуждаемости. Но в случае даже если, получая

ежемесячные выплаты на детей, в силу объективных причин, доход семьи так и

не превысил величину прожиточного минимума на душу населения, установленную

по зонам Республики, для семей с детьми будет предложена специальная

программа, мероприятия которой направлены на преодоление трудной жизненной

ситуации,

на развитие детей, в том числе с помощью их индивидуального сопровождения. В

рамках специальной программы для нуждающихся в поддержке государства семей

будут предложены социальные пакеты, направленные, в том числе на реализацию

трудового потенциала семьи, повышения социальной ответственности, снижения

демотивационных факторов, повышения их экономической активности и качества

жизни, а также улучшения психологического состояния, включая социальное

сопровождение.

В виде отдельной государственной услуги на портале e-yakutia.ru органами

социальной защиты также предоставляются справки о признании семьи малоимущей

для получения иных мер поддержки, при этом справки предоставляются тем

семьям, у которых совокупный доход семьи ниже величины прожиточного

минимума, установленной в РС (Я) в среднем на душу населения.