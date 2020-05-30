Как и чем проводится дезинфекция в медучреждениях

Несмотря на то, что санитарная обработка в медицинских учреждениях проводится ежедневно, в единый день санобработки городских территорий больницы в целях нераспространения коронавируса усиленно проводят дезинфекцию.

Дезинфекция в больницах, в отличие от любых других муниципальных и коммерческих учреждений, является не сопутствующей процедурой, ограничивающаяся периодическими профилактическими обработками и выдачей актов соответствия требованиям Роспотребнадзора, а одним из самых важных и критичных мероприятий среди всех прочих. От неукоснительного соблюдения всех предписаний и правил зависит здоровье персонала, результат лечения каждого пациента.

В инфекционной больнице данные постановления тоже актуальны. Более того, в них есть пункты и специальные указания, которые относятся только к приемным инфекционным боксам, инфекционным отделениям и палатам соответствующего профиля. Среди них – автоклавы, плазменные и паровые стерилизаторы, генераторы чистого пара, моечно-дезинфекционные установки, ультразвуковые машины, бактерицидные камеры, сушильные шкафы и другая медицинская техника.

Не менее важна дезинфекция воздуха в больницах любого типа. В фоновом режиме она может осуществляться с помощью рециркуляторов и бактерицидных излучателей, которые устанавливаются на стены или пол, непрерывно очищая воздух от вредных примесей и бактерий. Существует спецтехника, которая может одновременно обеззараживать и воздух, и поверхности. Как правило, это открытые ультрафиолетовые излучатели, которые убивают абсолютно всех микробов на всём, что попадает в радиус их действия. Ультрафиолетовые установки нельзя использовать, если в помещении находятся люди, так как слишком сильное и длительное излучение приносит вред человеческому организму.