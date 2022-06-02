Как хорошо в прекрасную погоду любоваться прелестью природы…

Утром в Черском, Среднеколымске воздух прогрелся до +17°. В Зырянке, Усть-Моме, Теплом Ключе зафиксировано +16°, в Ытык-Кюеле, Оленьке, Амге, Усть-Миле +15°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

Днем в Горном, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Колымо-Индигирских районах местами ожидается гроза, с порывами ветра до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +6+11°, в Колымо-Индигирских +10+15°, в горах северо-востока 0,+5°, днем +20+25°, по нижней Лене +15+20°, местами на юге +8+13°.

В арктических районах прогнозируют небольшой мокрый снег, ночью на восточной части местами умеренный дождь, местами порывы ветра до 15-18 м/с, температура воздуха ночью -2-7°, при облачности -1,+4°, днем +3+8°, юге +9+14°, востоке +17+22°.

В Якутске сегодня преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура днем +21+23°.