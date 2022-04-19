19.04.2022
18:14
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Природа

Как наша Хаарчана, первенец Колыманы и Ломоносова, освоилась в зоопарке в Санкт-Петербурге

Рожденная в Якутии в зоопарке «Орто Дойду», первенец семейной пары белых медведей Колыманы и Ломоносова — Хаарчана проживает теперь в Ленинградском зоопарке. Она стала любимицей петербуржцев, они с умилинием наблюдают за ее купанием в собственном бассейне и подледные ныряния. Видео водных процедур Колыманы разместили федеральные телеграм-каналы. На это зрелище можно смотреть часами, сообщает тгк Регионал

Источник: тгк Регионал
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