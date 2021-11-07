Как грабят в подъездах Якутска?

Оперативниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» раскрыт грабеж, совершенный в подъезде жилого дома

В МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что около 16:30 часов в подъезде дома по ул. Федора Попова 20-летняя девушка подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины. Злоумышленник, вырвав из рук потерпевшей сумочку, скрылся. Ущерб, нанесенный ей, составил около 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска городского управления полиции установлен и задержан ранее судимый за совершение наркопреступления 29-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наряду с этим, выяснилась причастность задержанного к совершению квартирной кражи, произошедшей недавно в районе ГРЭС. Там подозреваемый взломал дверь и похитил имущество, стоимостью около 15 000 рублей.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.