Как говорится, аппетит приходит…

Полицией Якутии установлена работница банка, тайно оформившая на клиента заём и кредитную карту.

В Республике Саха сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 27-летняя жительница города Нерюнгри, которая, провернув одну аферу с деньгами банка, где работала специалистом отдела, пыталась совершить ещё два мошенничества.

По версии полиции, пользуясь должностным положением, она получила доступ к счёту одного из клиентов, привязав свой номер телефона к его мобильному банку. Затем злоумышленница подала от имени гражданина заявку в свою финансово-кредитную организацию на получение займа в размере 300 тысяч рублей и кредитной карты.

После одобрения обращения она частями перевела заёмные средства и ещё 120 тысяч рублей с кредитки на свой счёт, открытый в другом банке. Похищенные 420 тысяч рублей женщина потратила на свои личные цели и на покупку двух дорогостоящих телефонов.

По аналогичной схеме подозреваемая попыталась похитить деньги и других двух клиенток, но операции были заблокированы работниками финансовой компании. Вину в содеянном теперь уже бывшая работница кредитной организации признала и полностью возместила причинённый ущерб.

Следователем ОМВД России по Нерюнгринскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.