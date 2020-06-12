Как готовятся обеспечить безопасность на участках голосования

Вопросы подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Усть-Янском улусе рассмотрен на совещании, проведённом 12 июня в режиме ВКС руководителем администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Афанасием Владимировым.

Основным вопросом повестки совещания стал вопрос обеспечения безопасности, соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, предписываемых Роспотребнадзором для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Главное – обеспечить безопасность на участках голосования. Нам необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками и перчатками, дезинфицирующими средствами и медицинским оборудованием все участковые избирательные комиссии, членов комиссий, наблюдателей», – поставил задачу Афанасий Владимиров.

По словам руководителя, централизованная закупка производится, необходимые средства индивидуальной защиты и дезсредства уже направляются в районы республики.

По данным первого заместителя главы Усть-Янского района Валерия Сидоркина, работа по подготовке голосования на территории района идёт полным ходом.

«Мы уже получили первую партию средств индивидуальной защиты, решается вопрос по их доставке до всех поселений района», – доложил представитель муниципального образования.

Афанасий Владимиров напомнил, что общероссийское голосование продлится семь дней, и поставил задачу по организации голосования таким образом, чтобы избежать скопления людей в избирательных участках и сделать его безопасным для граждан.

Помочь в этом может стартовавшая система «Мобильный избиратель». Владимиров напомнил, что с 5 июня в Якутии, как и во всей России, начался приём заявлений о голосовании по месту фактического нахождения якутян. Согласно данному механизму, если гражданин в день общероссийского голосования, 1 июля, не сможет проголосовать на своём избирательном участке по месту прописки, то он может проголосовать по месту фактического нахождения. Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список участников голосования, выбрав любой удобный для него избирательный участок.

«Сегодня граждане могут подать заявления через портал «Госуслуги» и МФЦ «Мои документы», территориальные избирательные комиссии. А с 16 июня работу начинают участковые избирательные комиссии, и они будут принимать заявления», – добавил Афанасий Владимиров. От себя добавим, что для подачи заявления при себе необходимо иметь паспорт.

Также рекомендовано активизировать информационно-разъяснительную работу по поправкам в Конституцию РФ и порядку проведения голосования.