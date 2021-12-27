Как ГИБДД работает в праздники

График работы Межрайонного отдела технического надзора и регистрационно – экзаменационной работы ГИБДД в новогодние праздничные дни

В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:

4, 5, 6 января 2022 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

Прием осуществляется по электронной записи через единый портал gosuslugi.ru и в порядке «живой очереди». Телефоны для справок и предварительной записи:

— по вопросам регистрации транспортных средств 8-999-949-02-39;

— по вопросам выдачи водительских удостоверений 8-999-949-02-38.

Выходные дни: 31 декабря 2021 года, с 1 по 3 января и с 7 по 9 января 2022 года. С 10 января – по обычному графику.