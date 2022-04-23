Как Евгений Григорьев укладывал газон у памятника Кулаковскому

В своем телеграм-канале Евгений Григорьев, глава Якутска сообщил: Вчера, в преддверии больших весенних праздников, прошел общегородской субботник, на уборку улиц, общественных пространств вышли десятки трудовых коллективов, тысячи горожан, большое всем спасибо за участие! Сегодня поработали вместе с сотрудниками и руководителем АО «Теплоэнергия» Михаилом Воробьевым на памятнике Алексею Кулаковскому, уложили вокруг искусственный газон, получилось неплохо. Ранее они по собственной инициативе провели текущий ремонт, отремонтировали лестницу и отмыли памятник, удалили надписи вандалов. Молодцы!

Фото: тгк Евгений Григорьев, Глава Якутска Источник: тгк Евгений Григорьев, Глава Якутска

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