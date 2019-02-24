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Спорт
24 февраля 2019, 13:07
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Как это было? Подробности зрелищного турнира «Саха Арена»

Во дворце спорта «50 лет Победы» прогремел очередной турнир нового формата по борьбе хапсагай «Саха Арена-4».

Смену места локации супертурнира из арены цирка на площадку дворца спорта «50 лет Победы» многие вначале встречали с опаской, но, уже войдя в сам зал, почувствовав атмосферу, все волнения улетучивались и растворялись в воздухе. Шоу и торжество хапсагая удались!

Турнир удался во многом благодаря не только крутому оформлению зала и световому шоу – праздник хапсагая нам подарили, прежде всего, сами спортсмены. Это был турнир, где во главе стояло само спортивное составляющее мероприятия. Ведь за первенство боролись абсолютно лучшие борцы республики, за спиной которых все мыслимые и немыслимые награды в якутском хапсагае.

Петров берет на опыте

В весовой категории до 75 кг за право стать претендентом на чемпионский пояс в борьбу вступили 16 сильнейших борцов. Главная приглашенная звезда турнира, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Мурад Нухкадиев из Красноярска выбыл в первом же круге, так и не показав свои способности в якутской борьбе. По воле жребия он сразу встретился с Виктором Степановым, с которым борцы не раз встречались на коврах различного уровня. Якутский борец, в целом, доминировал в ходе схватки и уже на второй минуте поединка изящным проходом повалил Нухкадиева. Увы, на этом краткосрочное выступление Мурада на турнире завершилось. Он отправился на трибуны, где до конца мероприятия охотно раздавал автографы и «селфился» с любителями спорта.

Ну, а победителем в этом дивизионе стал опытнейший Прокопий Петров. 40-летний ветеран якутского ковра экзаменовал на прочность молодых соперников, некоторые из которых, кстати, годились ему в сыновья. В финале против Петрова вышел Айсен Килибеев из Сунтарского улуса. Этого борца с неординарной техникой, настоящего аса якутского ковра полюбили многие поклонники борьбы. Финальная схватка выдалась напряженной, борцы выжали максимум из своих возможностей. Но в пользу Прокопия Петрова сыграл богатейший опыт. Счет 2:1. Петров становится обязательным претендентом на чемпионский пояс!

Трофейная охота Николаева

В категории до 95 кг по традиции также был гость турнира. Им вновь стал тувинский мастер ковра, чемпион Европы и мира по борьбе сумо Баткар Баасан. Этот молодой, но уже видавший на своем пути большие победы борец, также как и Нухкадиев не смог преодолеть стартовый круг. Виной тому стал Николай Алексеев, который эффектно закрутил «вертушку» против сумоиста из Кызыла. Прием был исполнен настолько чисто и красиво, что в вольной борьбе без сомнения удостоился бы пяти баллов!

Но в этом дивизионе победа досталась безусловному фавориту Николаю Николаеву из Вилюйского улуса. Абсолютный победитель чемпионата республики все схватки провел на одном дыхании, не дав усомниться в своем превосходстве. Весьма символично, что после каждой победы Николаев пускал стрелу в противника, словно охотник, отмечая добытый им трофей.

В финале против Николаева к удивлению для большинства, но вполне ожидаемо для специалистов, вышел Никита Валеев. Этому двадцатилетнему юнцу, кстати, прочат большое будущее. Обладая мощными габаритами и антропометрическими данными, Валеев устранил со своего пути многих фаворитов. И даже в финале едва не сотворил сенсацию, когда сравнял счет в схватке с Николаевым. Но в решающем третьем матче вилюйский боотур все же добыл свою главную жертву, повалив Никиту с прохода в ноги. Николай Николаев теперь обязательный претендент на чемпионский пояс.

Камбек Андросова и разгром от Халыева  

В титульных схватках за пояс чемпиона в весовой категории до 75 кг сошлись два триумфатора предыдущих соревнований Владислав Левчиков из Кобяйского улуса и Игнатий Андросов из Таттинского улуса. И борцы показали на ковре настоящее чемпионское противостояние! Примечательно, что победитель турнира «Саха Арена» по положению определялся путем решения до трех побед.

Первый раунд остается за Левчиковым. Талант из Мукучу ловит на контрприеме Андросова и выходит вперед — 1:0. Во втором раунде Левчиков снова умудряется выйти победителем из невероятно сложной ситуации — 2:0. Но бывший вольник и боец ММА Игнатий Андросов спокоен. Он хладнокровно отыгрывает следующие две схватки, а в решающем пятом противостоянии таттинец забегает за спину и бросает Левчикова за ковер — 2:3! Андросов — новый обладатель чемпионского пояса «Саха Арена».

В весовой категории до 95 кг фаворитом за чемпионский пояс считался Игорь Софронеев. В пользу намского богатыря говорили его многочисленные титулы и награды, которые борец исправно берет на всех турнирах, где принимает участие. А Халыев хоть и хапсагаист высокого уровня, но бывает не всегда стабильным. Но в этот вечер на «Саха Арене» все вышло наоборот. Борец из Таатты был неподражаем, а Софронеев – неузнаваем. 3:0 и это главный «апсет» года!

Александр Халыев теперь идет на защиту титула. Его соперник уже известен, и он тоже очень грозен и силен. В следующем турнире любители хапсагая ждут нового противостояния – Александр Халыев против Николая Николаева. Николаев — фаворит? Халыев — андердог? Не знаю, теперь не уверен… Как говорится – поживем, увидим.

Турнир «Саха Арена» подарил поклонникам спорта волну эмоций и ярких красок, возвысив якутскую борьбу на новый высокий уровень. И мы уверены, главные организаторы шоу-хапсагая Дьулустан, Толлуман и Батас нас еще не раз удивят!

Александр Посельский
Фото Эрэл Охлопкова.

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/50-khapsagaj/9379-androsov-i-khalyev-chempiony-petrov-i-nikolaev-novye-pretendenty
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