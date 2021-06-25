25.06.2021
10:00
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Политика

Как единороссы «крадут»

В Башкирии оппозиционные партии обвинили единороссов в «краже». По их мнению, партия власти присвоила законопроект «О детях войны», который многие годы вносился в парламент и не получал поддержки от партии власти.

«Я и не удивлён таким развитием событий, — делится справедливоросс Федот ТУМУСОВ. — Законопроекты от нашей партии порой игнорируются в Госдуме парламентским большинством, но в конечном итоге их рассматривают и принимают».

По рейтингу партий в Госдуме «Справедливая Россия — За правду» — вторая как по количеству внесённых, так и по количеству принятых законопроектов. И это при том, что в нынешнем созыве эсеры являются самой малочисленной фракцией в Думе.

«Сейчас нами детально прорабатывается инициатива выдавать ежемесячные выплаты гражданам категории «дети войны», — рассказывает Федот Тумусов. — Мы должны помнить те страшные времена, когда дети наравне со взрослыми ковали победу. Поддерживать «детей войны» не только словами, но и рублем».

Фото: Пресс-служба Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
Источник: Пресс-служба Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
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