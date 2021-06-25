Как единороссы «крадут»

В Башкирии оппозиционные партии обвинили единороссов в «краже». По их мнению, партия власти присвоила законопроект «О детях войны», который многие годы вносился в парламент и не получал поддержки от партии власти.





«Я и не удивлён таким развитием событий, — делится справедливоросс Федот ТУМУСОВ. — Законопроекты от нашей партии порой игнорируются в Госдуме парламентским большинством, но в конечном итоге их рассматривают и принимают».





По рейтингу партий в Госдуме «Справедливая Россия — За правду» — вторая как по количеству внесённых, так и по количеству принятых законопроектов. И это при том, что в нынешнем созыве эсеры являются самой малочисленной фракцией в Думе.



