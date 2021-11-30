Как два речника пытались украсть топливо с теплохода

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБППГ Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте были установлены и задержаны двое местных жителей 54 и 35 лет являющихся работниками речного пароходства. Мужчины договорились между собой и попытались совершить кражу 10 тонн судового топлива на сумму, превышающую 580 тысяч рублей. Для этого, находясь в акватории реки Лена, с помощью топливных насосов они намеревались перекачать горючее из теплохода в самоходную баржу, однако не успели довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны оперативниками транспортной полиции.

В настоящее время следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование уголовного делапо ч.3 ст. 30, ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы направлены в Кобяйский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.За совершение этого деяния законодательством установлена максимальное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет.

В ходе следствия, подозреваемые полностью признали свою вину.

Окончания расследования мужчины будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.