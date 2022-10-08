Дорстрой игнорировал предписания и мэрии, и прокуратуры, а закончилось травмой ребенка — Телеграм

Как сообщает тгк Торбозное радио, во время реконструкции проспекта Ленина в Якутске генподрядчику Дорстрой (Лусине Варжапетян) и субподрядчику Кинг-95 (Сос Варжапетян) с февраля по июнь чиновниками мэрии столицы было выдано 46 предписаний об устранении нарушений, 13 из которых — за нарушения организации дорожного/пешеходного движения и отсутствие ограждений.

В апреле прокуратура города Якутска также внесла представление в Дорстрой с требованием устранения аналогичных нарушений градостроительного законодательства. Но оба Варжапетяна проигнорировали и мэрию, и прокуратуру, утверждает тгк Торбозное радио.

Как и следовало ожидать, закончилось это игнорирование Дорстроем предписаний властей: 13 июня в Якутске девочка упала в неогороженный котлован, глубиной 1,7 метра, получив травмы. После этого случая прокуратура города в этот же день вновь внесла представление генподрядчику Дорстрой.

Тогда же следственным отделом по городу Якутску СУ СК РФ по РС(Я) было завершено расследование уголовного дела по обвинению главного инженера строительной организации, осуществляющей ремонтные работы дорожного полотна (видимо, нашли стрелочника?).

«Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый не обеспечил установку временных защитных ограждений, призванных обезопасить движение пешеходов на ремонтируемом участке проспекта Ленина. Вследствие этого 13 июня 2022 года 10-летняя девочка при переходе ремонтируемого участка дороги упала в образовавшийся котлован и получила травму в виде закрытого перелома плечевой кости. Материалы уголовного дела по ч.1 ст. 216 УК РФ направлены в суд для рассмотрения по существу. Необходимо отметить, что после случившегося заграждения на ремонтируемом отрезке были возведены. Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном деянии. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой«, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Прокурор Якутска Антон Николенко в середине июля направил иск в Якутский горсуд, потребовав оградить весь проспект Ленина от ул. Кулаковского до пл. Орджоникидзе забором высотой 2 метра и организовать пропускной режим. Этот иск судья Людмила Холмогорова рассматривала 2,5 месяца, а 29 сентября отказала прокуратуре, потому что к этому времени работы по укладке инженерных сетей были завершены в полном объеме, все котлованы засыпаны, велись работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Невольно возникает вопрос: в Якутске владельцам Дорстроя никто не указ, даже прокуратура?