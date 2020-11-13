Как должны оплачиваться карантинные больничные?

В ходе прямого эфира в социальных сетях министра труда и социального развития Якутии Елены ВОЛКОВОЙ поступил вопрос об оплате карантинных больничных.

Все работающие по трудовым договорам лица, в том числе по срочным трудовым договорам, подлежат обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности. В случае болезни, травмы, карантина, работникам оформляется листок нетрудоспособности и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

Работникам, контактным по COVID-19, листки нетрудоспособности оформляются медицинским учреждением по месту проживания на основании постановлений Роспотребнадзора о соблюдении лицом самоизоляции. Пособие по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованного лица выплачивается за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации с 1-го дня временной нетрудоспособности.

Работникам, контактным в семье по ОРВИ, листки нетрудоспособности не оформляются. Самоизоляция такого работника обеспечивается работодателем путем перевода его на дистанционный режим работы. При невозможности перевода на дистанционную работу в силу специфики трудовых функций — работнику по его заявлению может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы. При этом работодатель не вправе по своей инициативе отправить работника в отпуск без содержания.