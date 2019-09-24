Как должнику реализовать арестованное имущество?

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», должник вправе в срок, не превышающий 10 дней со дня его извещения об оценке имущества, ходатайствовать о самостоятельной реализации указанного имущества, если его стоимость не превышает 30 тыс. рублей.

Ходатайство должника о самостоятельной реализации имущества

В таком случае судебным приставом-исполнителем выносится постановление об отложении применения мер принудительного исполнения в отношении должника. Вырученные денежные средства должны быть перечислены на депозитный счет структурного подразделения судебных приставов в срок, не превышающий 10 дней со дня вынесения постановления.

Денежные средства могут быть перечислены через банк. В 3-дневный срок необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю подтверждающие документы о самостоятельной реализации арестованного имущества.

Кроме того, должник предупреждается об ответственности за совершение незаконных действий в отношении арестованного имущества и о последствиях его нереализации.

Осуществляют оценку арестованного имущества судебный пристав-исполнитель, на исполнении которого находится соответствующее исполнительное производство, или оценщик.

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) за 7 месяцев 2019 года, в рамках 603 исполнительных производств должники воспользовались правом самостоятельной реализации арестованного имущества. Должниками реализовано имущество на общую сумму порядка 1,9 млн рублей.

Принудительная реализация арестованного имущества

В случае, если должник не сумел самостоятельно реализовать арестованное имущество, то судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение об оставлении за собой такого имущества в счет погашения задолженности. В случае отказа взыскателя выносит постановление о передаче имущества на принудительную реализацию. Копия постановления направляется сторонам исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

В Управлении ФССП по Республике Саха (Якутия) по итогам 7 месяцев 2019 года в рамках 28 исполнительных производств принудительно реализовано имущество должников на общую сумму 49 млн рублей.

Принудительная реализация арестованного имущества осуществляется через Территориальное управление Росимущества по Республике Саха (Якутия) в виде торгов и аукционов, в зависимости от стоимости и вида имущества.

Оплата долгов в онлайн-режиме

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременном погашении имеющихся задолженностей.

Узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, оплатить и погасить долги можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия), и с помощью мобильного приложения «ФССП» (бесплатно скачать в Play Market, AppStore и Windows Phone).

Также произвести оплату задолженностей можно, воспользовавшись терминалами мгновенной оплаты, а также по реквизитам в банках.



