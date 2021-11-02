Как долго продлятся ковидные каникулы?

Предлагаем нашим читателям ответить на вопрос. Как вы думаете: Как долго продлятся ковидные каникулы? Можно выбрать один вариант ответа Как долго продлятся ковидные каникулы? Закончатся 7 ноября, как было объявлено

Будут продлены еще в ноябре

Продлятся до нового года

Продлятся до нового года и далее в 2022 году Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

Как долго продлятся ковидные каникулы? Закончатся 7 ноября, как было объявлено

Будут продлены еще в ноябре

Продлятся до нового года

Продлятся до нового года и далее в 2022 году Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

Фото: SakhaLife.Ru Источник: SakhaLife.Ru

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