02.11.2021
22:00
120

Опрос

Как долго продлятся ковидные каникулы?

skoraya-pomoshh-18

Предлагаем нашим читателям ответить на вопрос. Как вы думаете: Как долго продлятся ковидные каникулы?

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Как долго продлятся ковидные каникулы?
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Как долго продлятся ковидные каникулы?
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Фото: SakhaLife.Ru
Источник: SakhaLife.Ru
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