Как доехать к месту проведения Ысыах Туймаады 2022 ?

25-26 июня т.г. к местности «Ус Хатын» в период проведения Ысыаха Туймаады 2022 можно будет доехать:

— на личном автотранспорте по трём автодорогам – через улицы Можайского и Строда (п. Марха), 50 лет Советской Армии и Паромная (Даркылах), через улицу Олега Кошевого (п. Марха). Все пути пересекаются в начале реконструируемой автодороги Нам. Во время проведения «Ысыах Туймады», на трассе будет организовано четырехполосное движение. Для обеспечения безопасности дорожного движения, на участке от выезда с Даркылаха до Жатайской кольцевой развязки, будет временное разделение встречного потока с установкой полимерных блоков, наполненных водой. Все дорожно-строительные работы по объекту будут приостановлены.

— на общественном транспорте — автобусах ЯПАК и «СоюзАвто». Автобусы ЯПАК будут ездить из автовокзала, транспорт некоммерческой организации «СоюзАвто» — из Медцентра. Все автобусы также будут выполнять обратные рейсы в город. Стоимость проезда на маршрутных автобусах составит 50 рублей.

Маршрут движения автобусов ЯПАК, выезжающих из автовокзала: Автовокзал — Цирк — Сельхозтехникум — Акварель-центр — ДК Кулаковского — Банковская — Архив — ЯКСМК — Якутская — Столичный рынок — Кольцевая — Гаражи — Севастопольская — Новопортовская — Сквер Гагарина — Рынок «Белое озеро» — Отдел полиции №3 — Пост ГАИ — Грузовой терминал — Пекарня — Большая Марха — Озерная — 1-ая Дачная — 2-ая Дачная — Коммунальщик — СОТ Сатал — Жатайская развилка — Ус Хатын.

25 июня первый автобус ЯПАК выедет из автовокзала в 06.00 час. Интервал движения с 06.00 час до 21.00 час будет составлять семь-десять минут, после 21.00 час. — 20-30 минут. Последний рейс запланирован 26 июня в 21.00 час.

Маршрут движения автобусов «СоюзАвто», выезжающих из Медцентра: Медцентр — Гимеин — Сельхоз академия — КФЕН — Университет — Сквер Аммосова — Туймаада — Художественный музей — Городской суд — Школа №2 — Магазин «Прогресс» — Алмазэргиэнбанк — Чиряева — Спортивная школа — ДК Кулаковского — Банковская — Архив — ЯКСМК — Якутская — Столичный рынок — Кольцевая — Гаражи — Севастопольская — Новопортовская — Сквер Гагарина — Рынок «Белое озеро» — Отдел полиции №3 — Пост ГАИ — Грузовой терминал — Пекарня — Большая Марха — Озерная — 1-ая Дачная — 2-ая Дачная — Коммунальщик — СОТ Сатал — Жатайская развилка — Ус Хатын.

Первый автобус «СоюзАвто» выедет из Медцентра 25 июня в 06.00 час., интервал движения — пять минут. С 21.00 час. автотранспорт перейдет на ночной режим работы с интервалом 15-20 минут. 26 июня последний рейс будет осуществлен в 21.00 час.

Также сообщаем, что на каждой развилке будет выставлен пост ДПС ГИБДД, регулирующий дорожное движение. В целях предупреждения правонарушений в области дорожного движения, и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в праздничные дни на автодороге Нам будут задействованы мобильные и стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.