23.06.2022
21:30
293

Праздники

Как добраться до Ус Хатын на Ысыах Туймаады?

До местности Ус Хатын на «Ысыах Туймаады» можно доехать по маршрутам: — ул.Можайского — ул.Строда — Намский тракт — на карте отмечен синим, как «основной маршрут»; — ул.Можайского — ул.Строда — ул. Советская — ул. Олега Кошевого — ул.Мархинская — Намский тракт — на карте отмечен голубым, как «резервный маршрут N1»; — ул.50 лет Советской Армии — ул.Паромная (Даркылах) — Намский тракт — на карте отмечен желтым, как «резервный маршрут N2». Обращаем внимание жителей и гостей г. Якутска, что на всём протяжении участка автодороги, от ул.Строда до «Ус Хатын», установлен скоростной режим 40 км/ч. На каждой развилке будет пост ДПС, регулирующий дорожное движение, а также мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. тгк Минтранс Якутии

Фото: тгк Минтранс Якутии
Источник: тгк Минтранс Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх