Как добраться до Ус Хатын на Ысыах Туймаады?

До местности Ус Хатын на «Ысыах Туймаады» можно доехать по маршрутам: — ул.Можайского — ул.Строда — Намский тракт — на карте отмечен синим, как «основной маршрут»; — ул.Можайского — ул.Строда — ул. Советская — ул. Олега Кошевого — ул.Мархинская — Намский тракт — на карте отмечен голубым, как «резервный маршрут N1»; — ул.50 лет Советской Армии — ул.Паромная (Даркылах) — Намский тракт — на карте отмечен желтым, как «резервный маршрут N2». Обращаем внимание жителей и гостей г. Якутска, что на всём протяжении участка автодороги, от ул.Строда до «Ус Хатын», установлен скоростной режим 40 км/ч. На каждой развилке будет пост ДПС, регулирующий дорожное движение, а также мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. тгк Минтранс Якутии