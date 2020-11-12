Как дистанционно подать заявку на услуги Энергосбыта?

Как дистанционно подать заявку на заключение прямого договора энергоснабжения и на опломбировку счетчика?

Для удобства потребителей Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы потребителей.

­Как дистанционно заключить прямой договор энергоснабжения?

Заявление для заключения прямого договора можно направлять:

— через сайт ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru(через личный кабинет: или по ссылке «ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭНЕРГЕТИКАМ» на главной странице);

— на адрес электронной почты: sbyt@yakutskenergo.ru (с пометкой: «Для заключения договора ГРБП»).

В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество собственника (нанимателя) жилья, реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт; дополнительно СНИЛС или ИНН), полный адрес, а также контактные данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

К заявлению прилагаются копии документов:

Для приватизированного жилья:

— паспорта заявителя;

— правоустанавливающих документов на помещение (свидетельство о праве собственности на — каждого из собственников либо выписка из ЕГРН);

— справки о составе семьи;

— документов всех собственников (паспорт, СНИЛС, ИНН);

— если обращается не собственник жилого помещения – доверенность.

Для муниципального жилья:

— паспорта заявителя;

— правоустанавливающих документов на помещение (договор найма, ордер);

— справки о составе семьи;

— документов всех собственников (паспорт, СНИЛС, ИНН);

— если обращается не наниматель жилого помещения – доверенность.

— Как удаленно подать заявку на опломбировку счетчика?

Заявку на осмотр, ввод в эксплуатацию (опломбировку) приборов учета можно направлять:

— через сайт ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (через личный кабинет или по ссылке «ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭНЕРГЕТИКАМ» на главной странице);

— на адрес электронной почты: sbyt@yakutskenergo.ru.

В заявке указывается следующая информация:

— сведения о потребителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон);

— предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

— тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;

— сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;

— показания прибора учета на момент его установки;

— дата следующей поверки.

К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).

• паспорта владельца помещения и/или СНИЛС или ИНН.

Энергосбыт рекомендует воспользоваться дистанционными сервисами, благодаря которым якутяне могут, не выходя из дома или офиса, передавать показания счетчиков, платить онлайн, заключать договоры энергоснабжения, подавать заявки на осмотр счетчиков и т. д.

Информация обо всех дистанционных сервисах размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru.

Телефон контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05.